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04.04.2019
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KESK üyesine faiziyle ödeme yapılacak

Zonguldak Vergi Mahkemesi, OHAL Komisyonu kararı ile işe iade edilen ESM üyesi Kaynar’a aylığından yoksun kaldığı döneme ilişkin eksik yapılan ödemenin faiziyle iadesine karar verdi

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

675 sayılı KHK ile ihraç edildikten sekiz ay sonra OHAL Komisyonu kararı ile işe iade edilen KESK’e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyesi Nevzat Kaynar’a aylığından yoksun kaldığı dönemlere ilişkin ödeme eksik yapıldı.

ESM, Zonguldak Vergi Mahkemesi’ne başvurarak, üyelerinin vergiler gerekçesi ile yaklaşık 10 bin TL zarara uğratıldığını belirtti. Mahkeme, vergi tutarının faiziyle birlikte Kaynar’a iadesine karar verdi. Mahkeme kararına göre Kaynar’a yaklaşık 10 bin TL ödeme yapılacak.

Mahkeme, idare tarafından yapılan ödemenin Kaynar’ın aylığından yoksun kaldığı dönemlere yönelik uygulanan gelir dilimleri üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme kararında, toplu ödenen maaştan her bir dönem için ayrı ayrı vergi kesintisi yapılması gerektiğine ve fazladan tahsil edilen vergi tutarının faiziyle birlikte iadesine karar verildi.

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