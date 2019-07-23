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23.07.2019
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KESK’in zam talebi “Yüzde 38”

5 milyon kamu emekçisini ilgilendiren ve 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesi KESK yüzde 38 zam talep etti

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

2020-2021 yıllarını kapsayan ve yaklaşık 3 milyon kamu emekçisi ile 2 milyon kamu emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda başlayacak. Konfederasyonlar ve yetkili sendikalar taleplerini en son 24 Temmuz’da Bakanlığa iletecek.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, MYK üyelerinin katılımı ile toplu sözleşme süreci ile ilgili taleplerini açıkladı. Gezen, “2020 yılı için tüm kamu emekçilerinin maaşlarında yansımalarla birlikte yüzde 38 artış yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Gezen, toplu sözleşme görüşmelerinden “halktan yana bir kamu hizmeti, güvenceli istihdam-güvenli gelecek, demokratik, adil bir çalışma yaşamı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, gerçek bir toplu pazarlık” beklediklerini söyledi.

YÜZDE 38 ZAM TALEBİ

2017 Haziran’dan 2019 Haziran ayına kadar enflasyonun yüzde 33,5 oranında arttığını belirten Gezen, taleplerini şöyle açıkladı:

“2017 Haziran itibari ile 4 kişilik bir aile için 4 bin 913 T olan yoksulluk sınırı Haziran 2019 itibari ile 6 bin 733 TL’ye çıktı. Yoksulluk sınırı iki yıl içinde yüzde 37 arttı. Yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınmasını ve yansımalarla birlikte yüzde 38 zam yapılmasını istiyoruz. 2020 yılı için mevcutta 3 bin 55 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşının asgari geçim indirimi hariç 4 bin 222 TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz.

295 TL olan eş yardımının 478 TL’ye çıkarılmasını, çocuk yardımının her bir çocuk için 500 TL’ye çekilmesini, eşi çalışmayan, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu bulunan emekli kamu emekçilerine de eş ve çocuk yardımı verilmesini istiyoruz.

İş yerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine aylık 457 TL yemek yardımı, yıllık 2 bin TL  yakacak yardımı yapılmasını talep ediyoruz. Böylece eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük kamu emekçisi maaşının 2020 yılı için eş, çocuk, kira, yemek, yakacak yardımı kalemleri eklenerek, asgari geçim indirimi hariç 6.838 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz.

Maaş ve yardım kalemlerindeki artış taleplerimizin kabulü halinde 2021 yılı için 2020 yılında gerçekleşen enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesini talep ediyoruz.”

TEKLİFİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Her iki yılda bir kurulan toplu sözleşme masasında, tek yetkili sendikanın iktidarın sunduğu teklifi her seferinde kabul etmesini eleştiren Gezen, “İktidar ve ‘sendikamız’ dediği yapı arasında varılan mutabakatların kaybedeni tüm kamu emekçileri ve emeklileridir” dedi.

Gezen, KESK’in toplu sözleşme talepleri için mücadele edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Birilerinin ‘yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ sözleri hepinizin kabusu oldu. Yıllardır süren bu kabustan uyanmak için hangi sendikanın üyesi olursak olalım hep birlikte haklarımız için omuz omuza verelim. Teklifimiz, işyerlerinden topladığımız sizin talepleriniz. Gelin teklifimize hep beraber sahip çıkalım.”

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