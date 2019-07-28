KESK’li kadınlar: Hakkımız olanı istiyoruz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, 1 Ağustos’ta görüşülmeye başlanacak toplu sözleşme (TİS) için kadınların taleplerini açıkladı. Atasoy “Hakkımız olanı istiyoruz” derken, kadın taleplerinin ayrı bir başlıkla ele alınmasını ve kadın temsiliyetinin masaya yansımasını istedi.

Hükümet ve Memur-Sen ciddiyetsiz

Genel Merkezde yapılan açıklamayı okuyan Atasoy, 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin, yoksulluk sınırının altında gelir ve vergi adaletsizliğinin derinleştiği, iş güvencesinin ortadan kaldırıldığı, çalışma yaşamında cinsiyetçiliğin, ayrımcı ve antidemokratik uygulamaların hız kesmeden devam ettiği, sosyal ve özlük hak gasplarımızın arttığı bir süreçte gerçekleştiğini vurguladı. Ayrıca Atasoy hükümetin ve Memur-Sen’in kadın emekçilerin sorunlarına gayri ciddi bir tavırla yaklaştıklarını ifade ederek “Biz emekçilerin gündemi ile hükümet yetkilileri ve önceden uzlaştıkları belli olan Memur-Sen’in gündemi ve öncelikleri aynı değildir” dedi.

Hakkımız olanı talep ediyoruz

Kadın temsilinin ve kadın taleplerinin ayrıca masada tartışılması gerektiğini vurgulayan Atasoy, “Kadınların yeri evidir, anlayışıyla bizi kamusal alanlardan koparmaya çalıştığınız politikalarınıza karşı emeğimize, bedenimize ve kimliğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Hakkımız olanı talep ediyoruz ve bugüne kadar elimizden alınanları geri istiyoruz” dedi.

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Gerçek bir TİS yasası yapılmalı

2020-2021 yılları için imzalanacak TİS sözleşmesinde KESK’li kadınlar olarak grevli, gerçek bir toplu sözleşme yasasının yapılmasını talep ettiklerini söyleyen Atasoy taleplerini şöyle sıraladı: “ILO standartları ve kamu emekçisi kadınların fiziksel ve sosyal koşulları dikkate alınarak, çalışan hamile kadına doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 24 hafta olmak üzere en az 32 hafta ücretli doğum izni verilmelidir. Doğum sonrası ücretli-ücretsiz izin, süt izni kullananlar sosyal ve özlük hak kaybı yaşamamalıdır. Kadınlara ve LGBTİ+’lara uygulanan ayrımcılık, şiddet, taciz, mobbing son bulmalı, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir çalışma yaşamı ve ortamı sağlanmalıdır. En fazla kadın emekçilerin olumsuz etkilendiği esnek ve güvencesiz istihdam biçimleri son bulmalıdır. 20 hizmet yılını dolduran kadın emekçilere talepleri halinde emeklilik hakkı tanınmalıdır. Kadınlara çifte mesaisi, doğum vs göz önünde bulundurularak yıpranma payı ve erken emeklilik hakkı sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmelidir. İş yerlerinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılık ve Mobbing’ eğitimleri yılda en az bir kez yapılmalıdır.”

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4 koldan Ankara’ya yürüyüş

KESK, TİS görüşmeleri öncesi, dört ayrı koldan Ankara’ya yürüme kararı aldı. 1 Ağustos’ta Ankara’da olacak şekilde, yarın saat 10.00’da Muğla, Van, Edirne ve Artvin’den yola çıkacak olan yürüyüş kolları, güzergahtaki illerde çeşitli programlar düzenleyerek Ankara’ya ulaşacak. Ankara’ya gelen yürüyüş kolları, burada bir eylem gerçekleştirecek. Eyleme, sendika MYK üyeleri, Genel Meclis üyeleri, bağlı sendikaların tüm şube yürütme kurulu üyeleri ile şube denetleme, disiplin kurulu üyeleri ve sendikaların Ankara şubeleri üyeleri katılacak.