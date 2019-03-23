23.03.2019
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KESK’ten 3600 ek gösterge açıklaması: “Lütuf değil, haktır”

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) AKP’nin söz vermesine rağmen yasalaştırmadığı 3600 ek gösterge konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada “Yıllardır temel taleplerimize kulaklarını tıkayan, sorunlarımızı toplu sözleşme masasında çözmeye yanaşmayanların bu taleplerimizi kendilerinin bir lütfu gibi göstererek seçim yatırımına dönüştürmesi üstelik bunu iş güvencemizi tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen personel reformunun hayata geçirilmesi şartına bağlaması asla kabul edilemez. Kamu emekçileri boş vaatlerle çalışma haklarını ortadan kaldırmayı hedefleyenlere sandıkta hesap soracaktır” denildi.

“En başından beri mücadele pusulasını iktidarların lütuf gibi gösterdiği vaatlere göre değil  ‘Hak Verilmez, Mücadele İle Alınır’ ilkesine göre hareket ettiklerini ifade eden KESK’in açıklaması şöyle sonlandı:

“Tüm kamu emekçilerini temel haklarına sahip çıkmak için omuz omuza vermeye,  hakkımız olan düzenlemeleri seçim yatırımı haline dönüştürürken bile iş güvencemizi ortadan kaldırmaya çalışanlara hak ettikleri cevabı vermeye çağırıyoruz.”

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