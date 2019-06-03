KESK’ten Van’da 9 çocuğun imam tarafından istismar edilmesine tepki

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Van Şubeler Platformu, Özalp ilçesinde fahri imamın 9 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğunu açıklayarak, yaşananların iktidarın istismarlara göz yuman anlayışlarından kaynaklandığını söyledi.

KESK Van Şubeler Platformu, artan istismar olaylarına ilişkin şube binalarında basın açıklaması düzenledi. Platform adına açıklamayı Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası (SES) Van Şube Başkanı Fatma Arslan yaptı. Çocuğa veya kadına yönelik istismar vakasının yaşanmadığı günün olmadığını belirten Arslan, ortaya çıkan tablonun siyasi iklimden bağımsız olmadığına işaret etti.

Verilere göre son 10 yılda cinsel istismar vakalarında büyük artışın olduğu bilgisini hatırlatan Arslan, bunların nedeninin ise toplumsal yaşamı dinsel referanslarla dizayn eden siyasi iktidarın, cinsel ilişkide rıza yaşını düşürmesi, çocuk yaşta evliliklere göz yumması ve benzeri politikaları olduğunu belirtti.

“FAHRİ İMAM 9 ÇOCUĞA İSTİSMARDA BULUNDU”

Özalp ilçesinde öğretmenlerin anket çalışması sonucu ilkokul ve ortaokulda 9 çocuğun fahri imam M.Ş.G. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığının ortaya çıktığına dikkat çeken Arslan, “Kadın ve çocuk tacizlerindeki korkunç artış; bir kişinin annesinin diz kapağından dahi tahrik olabileceğini utanmadan söyleyen, hamilelerin sokaklara çıkmasının edepsizlik olduğunu ileri süren, ‘9 yaşındaki kız çocuğuyla evlenmek mümkündür’ diyen, son olarak da suçun ötesinde çocuğun cinsel istismarına teşvik içeren kitapta görülen zihniyetin, mahkemede kadın avukatın etek boyuna karışan hakim zihniyetinin, kadın üzerinden yürütülen yanlış politikaların sonucudur” dedi.

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“DEVLET SUÇTAN ZARAR GÖRENİN YANINDA OLMALIDIR”

Devletin failleri cezasız bırakmak yerine etkin soruşturma ve kovuşturmalar yaparak suçtan zarar görenin yanında yer alması gerektiğini belirten Arslan, “Cinsel istismarın hiçbir gerekçe ile cezasız kalmaması sağlanmalı, etkili yargılama yapılmalıdır. Cemaatler, yurtlar tarikatlar ve denetimsiz kurslar etkin denetime tabi tutulmalıdır. İstismar suçunda gerekli önlemleri almayanlar, istismarı gizleyenler, istismara zemin hazırlayanlar, istismarcıları koruyanlar ve çocuğu güçsüzleştiren de faildir. Tüm failler cezalandırılmalıdır” diye konuştu.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Çocuğa yönelik istismarın bireysel bir sapkınlık ya da hastalık olmadığını, toplumdaki erkek egemen kavrayış ve uygulamaların sebep olduğu bir şiddet suçu olduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi: “Önleyici politikaların hayata geçirilmesi, çocuk istismarına, tacize, tecavüze kadın cinayetlerine, kadına yönelik şiddete yol açan bütün koşullar ortadan kaldırılana kadar ataerkil erkek egemen sisteme karşı mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz.”