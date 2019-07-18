Kevin Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü

Amerikalı aktör Kevin Spacey hakkındaki taciz davası, şikâyetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine düşürüldü.

Spacey, 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz etmekle suçlanıyordu.

Spacey, farklı kişiler tarafından da cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu ancak 2016’daki olay, mahkemeye taşınan tek ceza davası oldu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre şikâyetçi, Spacey’in Massachusetts’te bir barda kendisine alkol verip tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Olay gecesi kullandığı telefonu kaybettiğini söyleyen şikâyetçi bu ay mahkemede tanıklık etmeye çağırılmıştı.

Spacey’nin avukatları, şikâyetçiyi cep telefonu mesajlarını silmekle suçladı ve telefonun müvekkillerinin masumiyetini ispatlamak için kullanılabileceğini söyledi. Ancak şikâyetçi tanıklık vermeyi reddetti.

Savcılık, Çarşamba günü ‘şikâyetçi ve tanığın bulunamaması’ nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Şikâyetçi, bu ay avukatı Mitchell Garabedian aracılığıyla yaptığı açıklamada davadan feragat ettiğini duyurmuştu.