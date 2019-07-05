Kevin Spacey hakkındaki taciz davasında feragat

Amerikalı oyuncu Kevin Spacey’i bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little davadan feragat etti.

Oscar ödüllü oyuncuyu cinsel tacizle suçlayan Will Little’ın avukatı Mitchell Garabedian, yaptığı yazılı açıklamada davadan gönüllü olarak feragat ettiklerini açıkladı.

Garabedian ya da mahkeme, davadan vazgeçilme gerekçesi hakkında detaylı bilgi vermedi. Spacey hakkında cezai kavuşturmanın devam edeceği belirtildi.

SPACEY HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Cape and Islands Bölge Savcısı Michael O’Keefe, 2018’in Aralık ayında yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey’nin 2016’da Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak’ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey’nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.

Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak “Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim” ifadesini kullanmıştı.

Spacey’nin kariyeri, önceki yıl Amerikalı aktör Anthony Rapp’in 1986’da 14 yaşındayken, Spacey’nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.