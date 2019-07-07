Keyfiyet CİMER’e yansıdı

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan Eğitim Sen Üyesi Sinem Kutlu, 2018 Eylül ayında Ereğli Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne müdür olarak atandı. Ancak iddiaya göre okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdür vekili ve vali yardımcısı, Kutlu’nun göreve başlamasına engel oldu. Kutlu olayı CİMER’e taşıdı.

Sinem Kutlu’nun eşi Ahmet Kutlu eşinin müdür olarak tayin edildikten sonra okulla ilişiğinin kesilmesi gerektiğini ancak müdürün buna engel olduğunu söyledi. Ahmet Kutlu “Okul müdürü eşime il milli eğitim müdürünün buna izin vermediğini söyledi. Ardından eşim İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı ile görüştü. Müdür Vekili burada eşime Eğitim Sen’li olduğunu ve eşimle benim Facebook hesaplarımızda içkili fotoğraflar olduğunu bu nedenle imam hatip okuluna müdür olmayacağını söyledi.

Eşim bunun üzerine eğitim işlerinden sorumlu Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ile görüştü. Taşdan da Kapıcı’nın söylediklerini tekrarladı ve imam hatip derneklerinin eşimin atanması durumunda itiraz edeceklerini söyledi” diye konuştu.

Geçici görevlendirme

Ahmet Kutlu buna rağmen eşi Sinem Kutlu’nun dilekçe yazdığını fakat bunun da işleme koyulmadığını anlattı. Sinem Kutlu’ya bunun üzerine öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak geçici görevlendirildi. Burada 1 yıl bile çalışamadan görevine son verildi. Sinem Kutlu ardından bu konuda işlem yapmayanları CİMER’e şikâyet etti.

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Şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene 2018 eylül ayında okul müdürü olarak atandığım Ereğli Fazlı Erdoğan imam Hatip Lisesine valilik kararnamesi ile atanmama rağmen okul müdürü Muhammet Yıldız okuldan ayrılma dilekçemi on beş gün içinde işleme koymayarak yasal suç işlemiştir. Tüm yazılı dilekçelerine rağmen okuldan ilişiğim kesilmemiş ve kendisini şikayet ettiğim amirim İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı Ise ‘zaten seni göndersek bile iki gün sonra soruşturma ile alırız’ diyerek baskı uygulamış bunun yerine Zonguldak Öğretmen Evi Müdür yardımcılığı görevi görevlendirme olarak dayatılmış ve zorla kabul ettirilmek zorunda bıraktırılmışımdır. Bu görevlendirme ise bir sene bile dolmadan 14/06/2019 tarihinde sona ermiştir. Kazanılmış hakkım olan dört senelik okul müdürlüğümü uygulatmayanlardan şikayetçiyim.”