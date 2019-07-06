KHK ile ihraç edilenler avukatlık yapabilecek

Ankara 23. İdare Mahkemesi, 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve ardından yaptığı avukatlık başvurusu da reddedilen hâkim adayının açtığı davada karar verdi. Mahkeme, avukatlığın kamu görevi değil kamu hizmeti olduğuna hükmederek, KHK nedeniyle ruhsat ve staj başvurusu yapanlara yönelik ret kararını iptal etti.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, hâkim adayı, KHK ile meslekten ihracından sonra Adıyaman Barosu’na baro levhasına yazılma başvurusu yaptı. Baro, hâkim adayının başvurusunu kabul etti ancak bir sonraki aşama olan Türkiye Barolar Birliği, başvurucuya ret cevabı verdi.

Türkiye Barolar Birliği’nin başvuruyu reddetmesinin ardından açılan davada, kamu görevinden ihraç edilmenin avukatlığa engel olmayacağı belirtilerek, avukatlığın kamu görevi değil, kamu hizmeti olduğuna vurgu yapıldı.

Ankara 23. İdare Mahkemesi, 18 Nisan’da karara bağladığı davada, hakkında herhangi bir adli ve idari soruşturma ve kovuşturma olmayan davacıyı haklı bularak Türkiye Barolar Birliği’nin ret kararının iptaline hükmetti.

‘TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İSTİNAFA GİTMEMELİ’

689 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen ve aldığı hukuk eğitiminin ardından yaptığı avukatlık ruhsatı için başvurusu Türkiye Barolar Birliği tarafından reddedilen Levent Mazılıgüney, Independent Türkçe’ye Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin kararını değerlendirdi.

İhracından sonra hakkında takipsizlik kararı verilen Mazılıgüney, davalı taraf olan Türkiye Barolar Birliği’nin 23. İdare Mahkemesi’nin kararını istinafa götürmemesi gerektiğini ifade etti.

Mazılıgüney, yaptığı ilk başvurunun Ankara Barosu’nca kabul edildiğini ancak Türkiye Barolar Birliği’nin ret kararı verdiğini hatırlatarak, 21 Haziran’da yeniden avukatlık ruhsatı başvurusu yaptığını ve Ankara Barosu’nun başvuruyu kabul ederek dosyasını Türkiye Barolar Birliği’ne gönderdiğini söyledi.