21.5 C
Istanbul
26.05.2019
Anasayfa ÖZEL KHK’lilere yurtdışı yasağı sürerken... Örgütten yargılanan sanığa hac izni

KHK’lilere yurtdışı yasağı sürerken… Örgütten yargılanan sanığa hac izni

Silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulan sanık, “Hacca gideceğini” gerekçe göstererek bu yasağının kaldırılmasını istedi. Mahkeme ise, “Bir daha gidemeyebilir” gerekçesiyle yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

KHK ile ihraç edilen on binlerce yurttaşın haklarında soruşturma dahi bulunmamasına karşın pasaportları iptal edildi. Silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan sanığın yurtdışı çıkış yasağı ise, ‘hacca gideceği’ gerekçesiyle kaldırıldı.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasından yargılanan F.A’nın adli kontrol hükümleri ve yurtdışına çıkış yasağı son buldu. F.A’nın, “Hacca gitmeye hak kazandığım için yurtdışına çıkış yasağım kaldırılmalı” başvurusunu görüşen mahkeme, tartışmalı bir karara imza attı. Isparta 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararında, “Sanığın yedi yıldır hacca gitmek için müracaat ettiği, 2019 yılı kurasında hac kayıt hakkı kazandığı, kesin kaydını yaptırdığı, hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmaması durumunda hac görevini yerine getiremeyecek” denildi. Bir daha kayıt yaptırma şansı olmadığının sebep gösterildiği kararda, F.A’nın mağdur olmaması için adli kontrol şartı kaldırıldı.

HACCA KAYIT YAP

Mahkeme heyetinin verdiği kararı BirGün’e değerlendiren Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Bundan sonra yurtdışına çıkmak isteyen herkes hacca gitmek için başvurabilir ve böylece yasaklarından kurtulabilir” dedi.

İlginizi çekebilir:  Selçuk Kozağaçlı'ya ‘Lawyers For Lawyers’ ödülü

Eminağaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta sarf ettiği, “Şeriata yani hukuka olan bağlılığı ne derece güçlü tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz” sözlerini hatırlattı. “Bu karar, Erdoğan’ın ‘şeriata göre karar verin’ çağrısına anında verilmiş yanıt mıdır?” diye sordu.

DİN HER KAPIYI AÇIYOR

Birçok bilim insanının yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle mağdur edildiğini ifade eden Eminağaoğlu, örgüt üyeliğinden yargılanan bir sanığın hac gerekçesiyle yurtdışına çıkmasının ‘çifte standart’ olduğunu söyledi.

Hukukun değil dinin her kapıyı açtığını belirten Eminağaoğlu sözlerine şöyle devam ettirdi: “Yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmadığı için tedavisine gidemeyip ölümle pençeleşenleri hatırladığımızda bu kararın yanlışlığını anlayabiliyoruz. Ülkeden çıkış için örgüt üyelerinin yolunun hac kaydından geçeceğini yargının da adalete göre değil kendilerince kazanacakları sevaba göre karar verdiklerini düşünmek dehşet verici. Yargı, hukuku her alanda rafa kaldırmış.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,153AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Süper Lig’de küme düşen takımlar açıklandı

birgun.net -
2018/2019 sezonunda Süper Lig’e veda eden son iki takım belli oldu. Akhisarspor’un...
Devamını Oku

Binali Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "CHP adayı mağdurmuş. Hadi...
Devamını Oku

Antalya’da orman yangını

birgun.net -
Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 hektarlık alanda...
Devamını Oku

Trump’ı sosyal medyadan eleştiren yargıç görevden uzaklaştırıldı

birgun.net -
ABD'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç ABD Başkanı Donald Trump'ı sosyal medyada...
Devamını Oku

Suriye ordusunun İdlib operasyonu sürüyor: Kritik kasaba geri alındı

birgun.net -
Suriye ordusunun İdlib'in kuzeybatısına doğru ilerleyişinde kritik bir öneme sahip olan Kefr...
Devamını Oku

‘Erdoğan’a hakaret’ gözaltıları: Bir kişi daha sosyal medya paylaşımından ötürü gözaltına alındı

birgun.net -
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller...
Devamını Oku

Sancaktepe’de toprak kayması: Bina boşaltıldı

birgun.net -
İstanbul Sancaktepe'de yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması dolayısıyla girişi kullanılamaz hale...
Devamını Oku

Bursa’da iş cinayeti: İki işçi düşerek yaşamını yitirdi

birgun.net -
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi’nde bir otelin dış cephe temizliğini yapan...
Devamını Oku

Urfa’da tarlaya uçaksavar mühimmatı bağlı balon düştü

birgun.net -
Urfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tarlaya ucunda uçaksavar mühimmatı bulunan ve misinayla birbirine...
Devamını Oku

Kaftancıoğlu: Devlet, ilçe seçim kurullarını da mağdur ediyor

birgun.net -
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarındaki...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi