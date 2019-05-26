KHK’lilere yurtdışı yasağı sürerken… Örgütten yargılanan sanığa hac izni

KHK ile ihraç edilen on binlerce yurttaşın haklarında soruşturma dahi bulunmamasına karşın pasaportları iptal edildi. Silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan sanığın yurtdışı çıkış yasağı ise, ‘hacca gideceği’ gerekçesiyle kaldırıldı.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasından yargılanan F.A’nın adli kontrol hükümleri ve yurtdışına çıkış yasağı son buldu. F.A’nın, “Hacca gitmeye hak kazandığım için yurtdışına çıkış yasağım kaldırılmalı” başvurusunu görüşen mahkeme, tartışmalı bir karara imza attı. Isparta 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararında, “Sanığın yedi yıldır hacca gitmek için müracaat ettiği, 2019 yılı kurasında hac kayıt hakkı kazandığı, kesin kaydını yaptırdığı, hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmaması durumunda hac görevini yerine getiremeyecek” denildi. Bir daha kayıt yaptırma şansı olmadığının sebep gösterildiği kararda, F.A’nın mağdur olmaması için adli kontrol şartı kaldırıldı.

HACCA KAYIT YAP

Mahkeme heyetinin verdiği kararı BirGün’e değerlendiren Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Bundan sonra yurtdışına çıkmak isteyen herkes hacca gitmek için başvurabilir ve böylece yasaklarından kurtulabilir” dedi.

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Eminağaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta sarf ettiği, “Şeriata yani hukuka olan bağlılığı ne derece güçlü tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz” sözlerini hatırlattı. “Bu karar, Erdoğan’ın ‘şeriata göre karar verin’ çağrısına anında verilmiş yanıt mıdır?” diye sordu.

DİN HER KAPIYI AÇIYOR

Birçok bilim insanının yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle mağdur edildiğini ifade eden Eminağaoğlu, örgüt üyeliğinden yargılanan bir sanığın hac gerekçesiyle yurtdışına çıkmasının ‘çifte standart’ olduğunu söyledi.

Hukukun değil dinin her kapıyı açtığını belirten Eminağaoğlu sözlerine şöyle devam ettirdi: “Yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmadığı için tedavisine gidemeyip ölümle pençeleşenleri hatırladığımızda bu kararın yanlışlığını anlayabiliyoruz. Ülkeden çıkış için örgüt üyelerinin yolunun hac kaydından geçeceğini yargının da adalete göre değil kendilerince kazanacakları sevaba göre karar verdiklerini düşünmek dehşet verici. Yargı, hukuku her alanda rafa kaldırmış.”