25.2 C
Istanbul
05.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Kıdem tazminatı tavan ücreti açıklandı

Kıdem tazminatı tavan ücreti açıklandı

birgun.net birgun.net

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kıdem tazminatı tavan ücretini açıkladı.

Ocak ayında 6 bin 17 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti yüzde 6 artırıldı.

Böylece kıdem tazminatında tavan ücret 363 lira artırılarak 6 bin 380 liraya yükseltildi. 

5 AYDA YÜZDE 4.98 OLDU

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emekliye ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,156AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

BM Güvenlik Konseyi’nden Libya’da ateşkes çağrısı

birgun.net -
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da 53 göçmenin ölümüne neden olan saldırının...
Devamını Oku

ABD’den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na İran toplantısı talebi

birgun.net -
ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son...
Devamını Oku

İBB Başkanı İmamoğlu ilk nikahını kıydı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başladıktan sonra nikahını bu akşam...
Devamını Oku

Gerici Akit yazarı Dilipak hakkında soruşturma

birgun.net -
İktidara yakınlığıyla bilinen Gerici Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın 8 Mart...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları sandık başına gidiyor

birgun.net -
AYCAN KARADAĞİzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen...
Devamını Oku

Alaska’da tüm zamanların sıcaklık rekoru

birgun.net -
ABD'nin en soğuk bölgelerinden olan Alaska eyaletinde dün tüm zamanların en yüksek...
Devamını Oku

Hazine nakit dengesi, haziranda 11 milyar 16 milyon lira açık verdi

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre,...
Devamını Oku

Trabzon’da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

birgun.net -
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cansız beden bulundu.
Devamını Oku

UEFA’dan Trabzonspor kararı

birgun.net -
UEFA, Trabzonspor hakkındaki kararını verdi. Bordo mavili takımı, Avrupa kupalarına katılabilecek.
Devamını Oku

Kevin Spacey hakkındaki taciz davasında feragat

birgun.net -
Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'i bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi