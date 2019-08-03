Kılıçdaroğlu, 3 yıl önce saldırıya uğradığı Şavşat’a gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016’da Artvin’in Şavşat ilçesi Yanıklı köyü yakınında konvoyuna yönelik yapılan saldırı sonucu bir jandarma görevlisinin hayatını kaybettiği bölgeye ziyarette bulundu.

Rize ve Artvin’deki CHP’li belediyelere kutlama ziyaretleri için dün bölgeye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi Artvin’de geçirdi.

Sabah saatlerinde Kafkasör’deki kahvaltı programının ardından karayolu ile Şavşat ilçesine giden Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016 tarihinde Şavşat’tan Ardanuç ilçesine doğru hareket ederken konvoyuna yapılan silahlı saldırı olduğu bölgede incelemelerde bulundu.