Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü sırasında yaşadıklarını anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT, Tele 1, Cem TV ve Türkiyem TV’nin ortak yayınında, Adalet Yürüyüşü sırasında Ankara’dan Kocaeli’ne gelirken yaşadıklarını ilk kez dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, “Kocaeli’ne yaklaştığımız bir dönemde. İktidar ‘Bolu’ya falan gidemez’ diyordu. ‘Kızılcahamam’ı aşamazlar’ deniyordu. Kocaeli’ye yaklaşırken gişelerde polisin yolu keseceği ifade edildi. ‘Böyle bir şey olursa gişelerde oturacağız’ dedik. Ama böyle bir engelleme olmadı, biz Maltepe’de yürüyüşümüze tamamladık” ifadelerini kullandı.

Adalet yürüyüşünün öneminden bahseden Kılıçdaroğlu, “Bizim siyaset tarihimizde hiç yaşanmamış bir olay. Dünya tarihinde yaşandı ama 21. yüzyılda yaşanmadı. 25 gün boyunca kimsenin burnu kanamadı” diye konuştu.