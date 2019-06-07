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07.06.2019
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Kılıçdaroğlu, Ayşe öğretmen ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla mahkum edilen ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik ile görüştü.

CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun Çelik’i makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Çelik, görüşmede, kendi yaptığı Kılıçdaroğlu resmini hediye etti.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, Diyarbakır’da 2016 yılında telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için yargılanarak, 1 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırılan ve 20 Nisan 2018’de 6 aylık kızı ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs’ta infazı 6 ay ertelenerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik hakkında hak ihlali kararı verildi. AYM, Çelik’e 5.500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

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