Kılıçdaroğlu: Bahçeli beni hayal kırıklığına uğrattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikası satışı ile ilgili olarak, milliyetçilerin, ülkenin namusunu koruması gerektiğini ifade etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın 25 yıllığına Katarlılara kiralanmasını eleştirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları’na dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir devlet kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya veremez” dedi.

Sözcü gazetesinden Mehmet Ali Kayacı’ya konuşan Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın yüzde 49.9’unun Katar ordusuna satıldığını ve diğer kısmın ise iki yerli ortağı olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “BMC grubunda iki kişi ortak. En büyük ortak ise Katar ordusu. Ağır sanayi ülkenin geleceğidir, fırtına obüsleri de burada yapılıyor, tank palette burada yapılıyor. Ben neden veriyorsun diye sorduğumda, ‘Burada yatırım için 50 milyon dolar gerekiyor’ diyorlar. Ben de diyorum ki, vazgeçin 50 milyon doları ben bulacağım. Bu ülkenin sanayicileri ülkenin bekası için toplanırlar, bir araya gelirler ve ülkenin geleceği için biz bu parayı toplarız. İşte o zaman ülkenin bekası için herkes gerekeni yapar” diye konuştu.

CHP lideri, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın bir özelliğinin daha olduğunu vurgulayarak, “Dünyadaki 5 büyük fabrikadan birisidir. Bizim fabrikamızı alacaklar tank üretecekler ve bize satacaklar. Ve ihalesi yapıldı mı, duydunuz mu, hayır. Peki, bu fabrikayı satarken ordunun görüşüne başvuruldu mu? Bir görüş var ise, biz de görelim. Bu fabrikada askerler ve sivil personel çalışıyor. En büyük ortak kim, Katar ordusu. Şimdi bizim askerlerimiz kimin emrinde çalışacak? 50 milyon dolar para bulamadıklarını söylüyorlar acaba bunun karşılığı bedava verildiği söylenen uçak mı? Bu soruya da cevap alamadık” ifadelerini kullandı.

İlginizi çekebilir: YSK, Mansur Yavaş'ın adaylığına yapılan itirazı reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 50 milyon dolar bulamadığı için Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nı satışa çıkardığını savunan Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de kendisini hayal kırıklığına uğrattığını anlattı.

‘BAHÇELİ’NİN SAVUNMASI BENİ ÜZDÜ’

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Bahçeli’nin partisi Milliyetçi Hareket Partisi. Yani Türkiye’nin milli değerlerini koruyan ve onları savunan bir parti anlamına geliyor. Bir silah fabrikasının yabancı bir orduya verilmesi kabul edilemez ve bunun dünyada örneği yoktur. Amerika’da küçük bir limanı bir Arap ülkesine vermek istediler, Amerika’da kıyamet koptu. Liman bu silah fabrikası değil. Biz kendi alanında dünyada en büyük 5 fabrikadan biri olan 20 milyarlık tank palet fabrikasını, Katar ordusuna yüzde 49,90’ını veriyoruz. Hangi gerekçe ile veriyoruz, kaça veriyoruz, belli değil. Orada tank üretilecek, kime satılacak? bizim fabrikada üretilecek bizim ordumuza satılacak. Kime parayı kazandıracağız? Katar ordusuna. Aklın alacağı şey değil bu. İhale yapılmadı, kaça verildiği belli değil, nasıl verildiği belli değil, bütün bunlara rağmen BMC aracılığı ile katarlılara verildiğini Erdoğan açıklıyor. Bunun asla ve asla kabul edilir bir yönü yoktur. Bütün milliyetçilerin, vatanını sevenlerin bu ağır sanayii koruması lazım, ülkenin namusudur. Tank palet fabrikası Katar ordusuna 25 yıllığına devredilirken Sayın Bahçeli’nin bunu savunması beni üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Erdoğan, 50 milyon dolar bulamadığı için burayı Katar ordusuna verdiğini itiraf ederken Sayın Bahçeli’de buna destek veriyor.”