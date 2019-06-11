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11.06.2019
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Kılıçdaroğlu: Bir hesap soracağız 23 Haziran’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir hesap soracağız 23 Haziran’da. Sandıkta gözünü kırpmadan ve hiçbir endişeye kapılmadan Ekrem İmamoğlu’na oyunu vereceksin" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Biz bayrağımızın altında huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Sevinçlerimizle de acılarımızla da ortak olmalıyız. Bu bizi millet yapan temel duygulardan biridir. Aramızda Ampute Milli Takımı var. Sizlerin başarısı sıradan bir başarı değil. Çünkü bedeninizden bir parçayı bıraktınız. Bu ülke için bıraktınız. Bizler rahat olalım diye bıraktınız. Gazilerimizden oluşan bir milli takım. Madalyayı aldınız, bizler sizlerle ne kadar gurur duysak azdır.”

“Kuşkusuz spor centilmenlik içinde yapılan bir mücadeledir. Nasıl başarılı olduğumuzda bayrağımız göndere çekildiğinde sevinçle izliyorsak diğer ülkeler de saygı duyuyorlar. Tarihten bize kalan bir mirasımız var, her ülkenin bayrağına saygı duymak gibi. İzmir’de Türk bayrağı çekilirken yere serilen Yunan bayrağını Atatürk yerden almıştır. Ben de Fransa milli marşı okunurken yapılan protestolara üzüldüğümü belli etmek isterim. İzlanda’da milli takımımızın karşılaştığı bir muamele vardı. Bizim milli takımımıza karşı yaptıkları olumsuz tepkiyi kabul edemeyeceğimiz bir olayı yaşattıkları için büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim.”

“Sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyla görüşüldü, avukatlar, askeri öğrencilerle görüştük. Siyasilerle görüşüldü. Kader mahkûmlarıyla görüşüldü. Hemen hemen toplumun her kesimini temsil eden insanlarla görüştük. Tabii Eren Erdem ile de görüştük. 11 aydır Eren Erdem içeride. Deniyor ki gerçek anlamda adaleti getireceğiz. Bu şu anlama geliyor; bu ülkede adalet yok, getirmeye çalışıyoruz. Şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum; 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Adaleti getireceğiz’ diyorlar. Getirsinler başımızın üzerine. Ama samimiler mi bu konuda değiller mi önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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Adaletsizliğin yoğun olduğu alanlardan biri de işsizliktir. Herkes çalışmak, üretmek, evine helal ekmek götürmek ister. İşsizlik gelecekten beklentilerin bitmesidir, işsizlik açlık, yoksulluktur. Türkiye’de 8,5 insan işsiz. Bunun 1 milyonu üniversite mezunu. Düşünün biz iktidarda değiliz ama nereye gitsem ceplerim doluyor. Ne olursunuz oğluma, kızıma iş bulun diye. Ben merak ediyorum iktidar sahiplerine de bu pusulalar, bu mesajlar gidiyor. Bir hesap soracağız 23 Haziran’da. Sandıkta gözünü kırpmadan ve hiçbir endişeye kapılmadan Ekrem İmamoğlu’na oyunu vereceksin. Saadet Partisi’nin İstanbul adayının iki oğlunun da işine son verdiler. Senin vicdanın bunu kaldırıyorsa hiç itirazım yok oyunu Binali Bey’e ver.”

“Sarayda oturup lale devrini yaşayanlar kentin varoşlarında yaşayanların dramını biliyorlar mı, sen efulilerle besleniyorsun vatandaş ekmek bulamıyor.”

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