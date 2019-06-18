Kılıçdaroğlu: Bunlar ekonominin e’sini bilmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Konuşmasında ekonomik krize değinen Kılıçdaroğlu AKP iktidarına tepki göstererek ”

Bunlar ekonominin e’sini bilmiyor. Bunlara ekonomiye giriş dersi mi verelim, ne yapalım? Ekonomi herkesin karnının doyması demektir, herkesin hayat standardının yükselmesi lazım, sen bunu biliyor musun?” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Adalet Yürüyüşü’nün ikinci yılındayız. O yürüyüşe katılanlardan ne yazık ki aramızdan ayrılanlar oldu. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz.

Mursi mesajı

Siyasal idamlar asla ve asla toplumun kabul edeceği bir şey değildir. Derin travmalara sebep olur. Mursi, bir darbeyle devrildi. Darbeye karşı çıktık. Darbeyle yargılanırken 2 değerli milletvekilimi Mısır’a gönderdim. ‘Oradaki yetkililerle görüşün’ dedim. Siyasi idamlar bir toplumda büyük yaralar açıyor. Gönül isterdi ki Mursi, bir törenle defnedilseydi. Sadece ailesine haber verilerek defni yapıldı. Bunu doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Mursi ile dünyalarımız çok farklıydı.

Barış akademisyenleri

Bir grup akademisyen Barış Bildirgesi’ne imza attığı için tutsak. Bir sanığa mahkeme 30 ay verdi. Avukatı ‘benzer davada beraat verildi siz niye böyle yaptınız’ deyince hakim ‘o beraat kararı o mahkemenin ayıbıdır’ dedi. Bu hakimin ayıbıdır. Adaleti mahkemede yargıç dağıtır, onlar sıradan insanlar değillerdir. Her yerde oturup kalkamazlar, karar verirken de üstlerine gölge düşmesini istemezler. O nedenle yargı, yargıç önemlidir.

“Kriz var demek yasak”

Bu memlekette ‘kriz var’ demek yasak. En tepedekinden en aşağıdakine kadar herkes biliyor. Bir yabancı haber ajansının muhabiri de olmak üzere 50’den fazla kişi hakkında BDDK suç duyurusunda bulundu. Neden? Ülkede kriz var dediler diye. İçlerinde Mehmet Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş gibi insanlar var. Suç duyurusunda bulunacaksan memleketi bu hale getirenler hakkında suç duyurusunda bulun. Mutfaklarda yangın var.

Bakınız 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, dış politikada attığımız en önemli adımlardan biridir. 1974-2019 hiç kimsenin burnu kanamadı. Kıbrıs politikasının artık değişmesi lazım. Yeni bir hamlenin atılması gerekiyor. Bu yapılmazsa ileride çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız.

Uluslararası haklarını kullanmaktan aciz bir hükümet var.

Doğu Akdeniz

Daha kötü bir tablo; Doğu Akdeniz’de şimdi büyük petrol ve doğalgaz yatakları var. Amerika orada, Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs yönetimi orada. Orada olmayan tek ülke Türkiye. Neden yok? Akdeniz’in bir bölümünde Türkiye var, tam simetriğinde Mısır var. Mısır neden önemli? Akdeniz’de Mısır ile bir anlaşma Akdeniz’de pek çok sorunu çözer. Dışlanan, itilen, kakılan bir tek Türkiye. Orada Kıbrıs Türklerinin hakkı hukuku yok mu? Beklentileri yok mu? Adalar işgal edilir seyrederler, Doğu Akdeniz’de dışlanır seyrederler. Türkiye uluslararası arenada yalnızlığa itiliyor. AKP’li kardeşler, gittin oy verdin, iktidara getirdin, eyvallah. Sormayacak mısın kardeşim 12 ada işgal edilirken sen ses çıkarmayacak mısın kardeşim?’ diye.

Sana Suriye’ye kim gir dedi? Egemen güçlerin maşası olursanız başınıza bu gelir. Suriye’ye silahlar nereden gidiyordu? Suudi Arabistan’dan geliyordu, Türkiye’den geçiyordu. Şimdi Suudi Arabistan’la arası kötü.

Elalemin kayığına binersen memleketi buraya götürürsün.

6 milyon yetmedi, 3.5 milyon daha Suriyeli geliyor.

Mısır’la uğraşacaksın, bir Almanya ile, Rusya ile uğraşacaksın. Hadi buyur uğraş bakayım. Biri diyor ki benim kayığıma bineceksin, diğeri diyor ki hayır benimkine bineceksin. Çünkü senin kayığın yok. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Orduyu mahvettin. Orduda pilot kalmadı. Vicdan sahibi AKP’li kardeşime sesleniyorum. 17 yılda bu ülkeyi bu hale kim getirdi?

Ekonomik kriz

Yarın sandığa gidip oy kullanacaksınız: Vicdanınıza göre, ahlakınıza göre, hangi kurala uyuyorsun o kurala uy ve oy ver. ‘Ekonomik kriz’ var diyen gazetecilerin hapse atılmasını istiyorlar. Ya ekonomide gerçekten yangın var arkadaşlar. Siyaseten söylemiyorum bunu. İstanbul’u geziyorum, 7-8 kişi, 15 kişinin daracık yerlerde nasıl yaşadığına tanığım ben. Çünkü ben Saray’da oturmuyorum.

Bunlar ekonominin e’sini bilmiyor. Bunlara ekonomiye giriş dersi mi verelim, ne yapalım? Ekonomi herkesin karnının doyması demektir, herkesin hayat standardının yükselmesi lazım, sen bunu biliyor musun? Vatandaşın mutfağı, ya annelerin acısını biliyor musunuz Allah aşkına. Çocuğuma sadece ekmek ve salça yediriyorum diyen anneler var ya. Ben isyan etmeyim de kim etsin.

Saray’da enflasyon yok. Sosyete damadın keyfi yerinde. İnsanlara ‘Sen bilmezsin’ havalarına girerek konuşuyor.

Dünyada en yüksek faiz 6.5 bizde yüzde 24. Kim veriyor bu faizi? Yeni doğan çocuktan 95 yaşına kadar bütün vatandaşlar. Alıyorlar vergiyi doğrudan faize.

Sosyete damat bütün bunlara rağmen ekonomi iyiye gidiyor diyor.

İstanbul seçimleri

İstanbul’da yaşayıp deniz görmeyen yüzlerce, binlerce çocuk, kadın genç var. İmamoğlu hizmet edeceğim diyor. ‘Vay efendim hizmet edemezsin, mazbatanı iptal ederim’ Ettin kardeşim. Bir daha alacağız İnşallah. Allah’ın izniyle bir daha alacağız.

Elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanalım.