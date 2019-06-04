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05.06.2019
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Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey’in rakibi artık Binali Bey değil, Yüksek Seçim Kurulu

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Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yüksek Seçim Kurulu, aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor. Ekrem Bey’in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey’in rakibi Yüksek Seçim Kurulu” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Tuzla’da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “Hepinizin bayramını kutluyorum. Bu bayramın bütün vatandaşlarımız açısından huzur içinde geçmesi en büyük dileğim. Malum bayramlar bira raya gelme, oturma, konuşma, sohbet etme dertleşme aynı zamanda bayramları huzur içinde geçirmekte hepimizin ortak amacı. Umarım bu bayram da politik gerilimler de fazla olmaz, birlikte huzur içinde bir bayram geçirmiş oluruz” dedi.  

“BOZULAN ADALET TERAZİSİNİ İSTANBULLULAR DÜZELTECEKTİR”

YSK’nın seçim kurulu kararının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Yüksek Seçim Kurulu, aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Daha önce de benzer pek çok şeyler söylendi. Ama Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı bu karar, bir önceki kararın iptal kararının doğru olmadığını bir anlamda ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor. Ekrem Bey’in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey’in rakibi Yüksek Seçim Kurulu. İstanbullular inşallah bir haksızlığı giderirler, verdikleri oylarla Yüksek Seçim Kurulu’nun artık hiçbir gerekçe üretemeyeceği bir çoğunluğa ulaşır ve dolayısıyla Ekrem Başkan yeniden, seçilen başkan yeniden ikinci kez yenilenen seçimlerde gelir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur. Onun bütün amacı İstanbullulara hizmet etmek. Ve yine şunu da ifade edeyim bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu, sadece CHP’nin büyükşehir belediye başkanı değil, Ekrem İmamoğlu artık bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun büyükşehir belediye başkanıdır ve biz umuyoruz bozulan adalet terazisini İstanbullular düzeltecektir” diye yanıt verdi.  

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“EĞER İSİM VARSA AÇIKLASINLAR”

Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’u Konstantinapol olarak görenler var'” açıklamasını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, “Kim görüyor, sormak isterim, kim görüyor. Eğer isim varsa açıklasınlar. Birisi böyle görüyorsa açıklasınlar. Devletin en tepesindeki koltuğa oturan kişi halkı yanıltmamalı. Halkı yalan söylememeli. İstanbul 1453’ten bu yana İstanbul’dur. İstanbul için iki ismi asla unutamayız. Birisi Fatih Sultan Mehmet’tir, ikincisi işgal altındaki İstanbul’u kurtaran Gazi Mustafa Kemal’dir. Her dönemde İstanbul’un adı İstanbul’dur. Halkın kafasını karıştırmaya kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Eğer birisi söylemişse onun söylediği dili kullanmışsa çıksın söylesin sen bunu niye söyledin diye. Kendisi ifade ediyor onun dışında kimsenin ifade ettiği yok” diye cevap verdi. 

Kaynak:DHA

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