Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası bir an önce verilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul halkının tercihini yaptığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının verilmesi gerektiğini belirtti.

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Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum” ifadesini kullandı.