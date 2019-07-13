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13.07.2019
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Kılıçdaroğlu, ‘En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var’ sözlerine açıklık getirdi

Kılıçdaroğlu, "En güzel başkanlık sistemi ABD'de var" sözlerinin tartışılması üzerine yeni bir açıklamada bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmaya açılan “En güzel başkanlık sistemi ABD’de var” sözleriyle ilgili yeni açıklama yaptı.

Ankara’da Adalet Parkı’nın açılışına katılan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine, “Amerika’da başkanlık sistemi var. Orada başkanın yetkileri o kadar güçlü değil. Her tartışmaya açığız” dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin Türkiye’nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla birlikte toplumda genel bir kabul var. Başkanlık sistemi de tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejiminin doğru olmadığını tartışabiliyorsak onu da tartışırız. Amerika’da başkanlık sistemi var. Orada başkanın yetkileri o kadar güçlü değil. Her tartışmaya açığız. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır.”

Kılıçdaroğlu, dün başlayan S-400 teslimatıyla ilgili de, “Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye’nin kendi hakkı ve hukukudur” dedi.

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