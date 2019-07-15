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15.07.2019
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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Akar ve Fidan’ın ifade vermesini engelledi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli iki tanığı Akar ve Fidan'nın ifade vermesini engelleyerek, darbe girişiminin aydınlatılmasının önüne geçtiğini ifade etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’dan S-400 alımı ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu S-400’ün alınmasının gerekli olduğunu belirterek, “F-35 meselesi, NATO ile ilişkiler meselesi önemli ama bu coğrafyada hava savunma sistemindeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi, bu kapsamda S-400’lerin alınması gereklidir” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, dışa bağımlılığın giderilmesi gerektiğini de vurgularken S-400’lerle birlikte teknoloji transferi yapılıp yapılmadığının hem Türkiye hem Rusya tarafından açıklanması gerektiğini ifade etti.

“Tank paleti Katarlılara devrederek savunma sanayi güçlendirilemez”

Türkiye’nin ABD’den Patriot almak istediğini ama alamadığını anımsatan CHP lideri, “Türkiye, dışa bağımlılığını azaltıp savunma sanayisini yeterince güçlendiremedi. Bir taraftan S-400 alıp, diğer taraftan tank paleti Katarlılara devrederek savunma sanayi güçlendiremez. Günübirlik politikalarla savunma sanayi ve dış politikanın geliştirilmesi mümkün değildir” dedi.

“Halkımız direnme hakkını kullandı”

“Kanlı darbe girişiminde direnirken yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Hain darbe girişimine hep birlikte karşı durduk. Bütün partiler bir araya gelip parlamentoyu açık tuttuk. Demokrasiyi hedef alan darbe girişimine direnen parlamentonun önemini bir kez daha gördük. Halkımız da demokrasiye kumpas kuranlara direnme hakkını kullandı ve geçit vermedi darbecilere” dedi.

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“20 Temmuz’da ilan edilen OHAL sivil darbedir”

20 Temmuz’da ilan edilen OHAL’in (Olağanüstü Hal) ‘sivil darbe’ olduğu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Fettah Tamince gibi isimlerin yargılanmamasını, KHK’lilere ve akademisyenlere yapılanları, ‘FETÖ borsası’ iddialarını, FETÖ’nün siyasi ayağına dokunulmamasını ve Hulusi Akar ile Hakan Fidan’ın ifade vermemesini eleştirdi.

“Erdoğan ifade vermelerini engelledi”

Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminin en önemli iki tanığı Hulusi Akar ve Hakan Fidan’ın ifade vermesini engelleyerek, darbe girişiminin bütün boyutlarının aydınlatılmasının önüne geçtiğini belirtti.

“Bir diğer sorun da anayasanın, OHAL koşullarında değişmesi ve tek adam rejimine geçilmesiydi” diyen Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz’da darbeye direnen, demokrasiye sahip çıkan Gazi Meclis’in yetkileri güçlendirileceğine, tırpanlandı” diye konuştu.

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