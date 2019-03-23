Kılıçdaroğlu: Hak talebinin karşılığı hapishane oluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Tez Koop İş Genel Kurulu’nda konuştu. TBMM’nin duvarı önünde işsizlikten yakınarak kendisini ateşe veren işçinin ardından sendikaların gidip o duvara birer karanfil bırakmasını beklediğini söyledi, “Toplumun her kesimine sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Kayıt dışı çalışmaya karşı tek mücadelenin sendikalaşma olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, hak talebi karşılığının hapishane olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

>> Kayıtdışı çalışmayla mücadelenin tek bir yolu vardır: Sendikalaşma

>> Daha düşük ücreti engellersin. Ben isterdim ki 3 konfederasyondan atağa kalksın. Bu hak talebinin karşılığı ne oluyor? Hapishane.

>> Taşeron işçiler mücadeleden sonra kadroya alındılar.

>> Emeklilik yaşı 65 oldu, vatandaş pirimini ödedi, çalışma süresini doldurdu. Emekli olacak yaşı bekleyeceksin diyor. Gidiyor patrona bana iş ver diyor, patron sen yaşlısın diyor. Gidiyor devlete beni emekli et diyor, devlet yaşını bekleyeceksin diyor. Sorun geleceği görememekte. O zaman aile yardımları sigortasından almalı ama bu sigorta dalı bunu uygulamıyor. Türkiye buna imza atmış. Niye talep etmiyoruz bunu. Bakanlar kurulu bunu 102 sayılı sözleşmeyi 1974’te uygulamaya koymuş. Bu talebin gür bir sesle ifade edilmesi lazım. Bu ülkede 21. yüzyılda 2 milyon 136 bin kişi asgari ücretin altında parayla geçinmeye çalışıyor. Sendikanın destek vermesi, sizin de emekli olma hakkınız var demesi lazım. Toplumun her kesimine sahip çıkmak zorundayız.

>> Taşeronlaşma; 21. yüzyılın kölelik düzeni. Taşeron işçileri örgütlenin ki sizin yanınızda olalım.

>> Asgari ücretin yarısının altında ücret alan 2 milyon 136 bin kişi var. Ben isyan ettim bin liranın altında emekli aylığı alan binlerce kişi vardır diye. Hayır diye inkar ettiler sonra baktılar ki bin liranın altında emekli aylığı alan binlerce kişi var. Sonra çıktılar bin liranın altında olmayacak diye açıklama yaptılar. Ben isterdim ki sendikalar çıksın söylesin.

>> İşsiz sayısı 8 milyona dayandı. Bakın bu liste, çıkardım ama burada okumayacağım, işsizlik dolayısıyla kendisini yakanlar ve intihar edenlerin listesi. TBMM’nin duvarına gelip bir işçi kendisini yaktı. Çözüm bulun diye mektup yazdı. Ben şunu beklerim, sendikacı arkadaşlar giderler, o işsiz arkadaşın kendisini yaktığı duvarın dibine birer karanfil koyarlar.

>> Türkiye sendikalı olmanın suç olduğu bir atmosfer içerisinde ilerliyor.- Sorunumuz çok. Sayın Karamollaoğlu ifade etti; sorun akılla çözülür.