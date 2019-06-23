Kılıçdaroğlu: Her şey adalet yürüyüşüyle başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyeti şimdi demokrasiyle taçlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, balkon konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun resmî olmayan sonuçlara göre yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, her zaman “Ben bu milletim ferasetine güveniyorum” dediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

“Evet, halkımıza güveniyoruz, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı. ‘Bu darbeyi de İstanbullular giderecek, İstanbullular darbeyi sonlandıracak.’ diye güveniyordum, Allah’ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük.

Her şey neyle başladı biliyor musunuz? Her şey Adalet Yürüyüşü’yle başladı. Adalet istedik, huzur istedik. ‘Hak, hukuk ve adalet.’ dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk, herkese sesimizi duyurduk. Mısır’daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk. Hakkı, hukuku ve adaleti istedik. Getirmek istemediler, engellemek istediler. Bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerini de aştık. Bizler hep birlikte, emin olun bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen, kullandıkları devletin bütün imkanlarına, bütün bürokratlarına rağmen, bu ülkenin insanları baskıdan yana değil, demokrasiden yana tercihini koydu ve demokrasiyi şahlandırdı.”

Daha önce “Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımız zaman bir anlam kazanacaktır” ifadesini kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyeti şimdi demokrasiyle taçlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de.” diye konuştu.

Teşekkür etti

Kılıçdaroğlu, bu başarının kazanılmasında görev alan CHP’nin bütün örgütleri başta olmak üzere partiye üye olsun olmasın herkese teşekkürlerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

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“Anadolu’da bütün gözleri, bütün yürekleri, bütün düşünceleri İstanbul seçimlerinde olan ve Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen, yakınlarına telefon eden, akrabalarına telefon eden bütün 81 ildeki yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Meydan meydan gezen Millet İttifakı’nın en önemli aktörü olan İYİ Parti’nin Sayın Genel Başkanına, milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı’nda yer almamakla beraber bize destek veren AK Parti’li kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime, MHP’li, HDP’li, Saadet’li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Göreceksiniz, Ekrem İmamoğlu üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul’u dünyanın en önemli markası yapacaktır.” dedi.

Kılıçdaroğlu, tarihin en önemli süreçlerinden birini yaşadıklarını, farklı siyasal görüşlerde olmakla beraber demokrasi konusunda bir araya geldiklerini belirterek, “Yazdıkları destanın şu anda bütün dünyada yankılandığını, bundan daha güzel bir şey olamayacağını.” vurguladı.

Kalabalığın “Mazbatayı ver, İmamoğlu’na mazbatayı ver” şeklindeki sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, “Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardından hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz. Artık saraylarda oturup, egemen olarak herkesi etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine saygı duymak zorundadırlar.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hiç kimseye “yuh” çekmeyeceklerini, çünkü adalet, hak ve hukuktan yana olduklarını, hakkı, hukuku ve adaleti her yerde ve ortamda savunacaklarını söyledi.

“Demokrasi çıtasını birlikte yücelteceğiz”

“Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir.” diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geniş tanımlı işsizlerin 8 buçuk milyona yaklaştığını, bir milyonun üzerinde üniversite mezunu gencin iş aradığını belirtti.

İşçi, emekli, sanayici ve serbest meslek çalışanlarında hemen hemen toplumun her kesiminde büyük bir huzursuzluk olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şimdi, hukukun üstünlüğünü birlikte yükselteceğiz. Demokrasi çıtasını birlikte yücelteceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim gücümüz demokrasilerdeki en büyük güçtür. Mücadelemizi kadınlarla birlikte yapacağız, mücadelemizi erkeklerle birlikte yapacağız, mücadelemizi çocuklarımızla birlikte yapacağız, mücadelemizi engellilerle birlikte yapacağız. 82 milyon, demokrasi sınavını verdik. Şimdi demokrasiyi yüceltme zamanı. Birlikte yücelteceğiz. Birlikte Türkiye’ye sahip çıkacağız. Birlikte insanlarımıza sahip çıkacağız. Birlikte sorunlarımıza sahip çıkacağız. Birlikte Türkiye’yi büyüteceğiz.”

“Kazanan demokrasidir”

Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalığın “Her şey çok güzel olacak” sloganları atması üzerine, bu sloganın İstanbul’da bir çocuk tarafından bulunduğunu ve güzel bir slogan olduğunu söyledi.

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Kılıçdaroğlu, “Onun talebinin ve beklentilerinin karşılanması, aslında hepimizi yürekten sevindirdi. Düşünün, filinta gibi gencecik bir çocuğumuz ‘Ekrem amca her şey çok güzel olacak.’ diyor. Onun beklentileri karşılandı, her şey çok güzel oldu.” diye konuştu.

Hiç kimsenin üzülmesini istemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey’in rakipleri kazanamamış olabilirler. Ama hiç kimse unutmasın, kazanan demokrasidir, kazanan Türkiye’dir, kazanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir, kazanan Mustafa Kemal’in ve onun arkadaşlarıdır demokrasiyi getirmek isteyenler.” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Ankara’da tarih yazdıklarını ve Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini” anımsatarak, “Yavaş’ın, Ankara’yı Cumhuriyet’in Ankara’sı, kuruluşun ve kurtuluşun Ankara’sı yapacağını” vurguladı.

“Göreceksiniz, Ekrem İmamoğlu da üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul’u dünyanın en önemli markası yapacaktır.” değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Ekrem Başkan önümüzdeki günlerde mazbatasını alacak, hakkı ikinci kez teslim edilecek. Tabii, her belediye başkanına da nasip olmaz. İkişer ay arayla ya da bir ay arayla iki kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmek de her kula nasip olmaz. Engel çıkarmak istediler, engeller aşıldı. Bundan sonra artık önünde hiçbir engel yok. Hiçbirimizin önünde hiçbir engel yok. Artık biz, birer demokrasi mücadelesi veren bu ülkenin saygın insanlarıyız. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, kucaklayıcı bir dil kullanacağız, herkese saygı göstereceğiz, her düşünceye saygı göstereceğiz. Düşünün, CHP bundan sonra artık 82 milyonun partisidir, 82 milyonu kucaklayacaktır, 82 milyonun sorunlarına odaklanacaktır. CHP artık hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyecektir. Herkesin kimliği kendi şerefi olacaktır. Herkesin inancına saygı duyulacaktır. Bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizler bir arada hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Bizler bir arada kadın-erkek eşitliği için mücadele edeceğiz, bunun için yaşıyoruz. Bizler bu toplumda hiç kimsenin aşsız, işsiz olmadığı, her evde tencerenin kaynadığı güzel bir Türkiye istiyoruz. Bizler belediye başkanlarımızın, yurttaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadığı bir güzel belediye başkanlığı istiyoruz. Bizler Ankara’da, İstanbul’da, Antalya’da, Mersin’de, Aydın’da, İzmir’de Türkiye genelinde huzurlu, barış içinde bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz.”

Kılıçdaroğlu, yollarının uzun fakat güzel olduğuna, kararlı olduklarına vurgu yaparak, adalet yürüyüşünde Maltepe’de, “Geldik bir duvara dayandık, şimdi o duvarı yıkacağız.” dediğini anımsattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, “O duvar parça parça yıkılıyor. Demokrasinin önündeki bütün engelleri kaldıracağız, birlikte kaldıracağız, huzur içinde kaldıracağız, barış içinde kaldıracağız, herkesi kucaklayarak kaldıracağız. Ve herkese şunu söyleyeceğiz, herkesin düşüncesi saygındır ve her düşünceye saygı göstermek de bizim temel görevimizdir. Demokrasi içinde yürüyeceğiz, demokrasi için yürüyeceğiz.” dedi.

Adalet yürüyüşünde güvenliği sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Son seçimlerde, ondan önceki seçimlerde bizim güvenliğimizi yine polis arkadaşlarımız sağladılar. Onların 3600 ek göstergesini bütün seçim meydanlarında dillendirdim, bundan sonra da dillendireceğim. Bütün güvenlik güçlerine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.” diye konuştu.