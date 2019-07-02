Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin düşüncelerinden dolayı hapse girmediği bir Türkiye istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu

Ergenekon davasını gündemine alan Kılıçdaroğlu, “Toplumun belleği unutmasın diye anlatıyorum bunları. 12 yıl sonra ‘Pardon’ diyoruz. 12 yılda bu ailelerin çektiklerinin hesabını kim verecek?” dedi.

Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç’ın maaşını eleştiren yurttaşlara yönelik sözlerine sert tepki göstererek “O parayı sana vatandaş veriyor. Sen dönüp vatandaşa edepsiz diyemezsin. Diyen insan dönüp aynaya bakacak. Edep nedir, erkân nedir bilir misin sen?” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından başlıklar şöyle:

Madımak olaylarına gelmek istiyorum. Güzel Türkiye için umudu beslediler. İnsanlar diri diri yakıldı, bunu unutmayacağız. Bir insanı beğenmeyebilir. İnsanlar diri diri yakıldı, bunu unutmayacağız. Bir insanı beğenmeyebilirsiniz ama bir insanı öldüremezsiniz. Kin ve öfke insana yakışmaz, geçmişteki hataları ileriye taşımayacağız.

Türkiye önemli günler yaşıyor. 2007’de Ümraniye’nin çatısında bulunan el bombaları ile Ergenekon ve Balyoz davası başladı. Ne oluyordu Türkiye’de? Bulunan el bombasından orduya, aydınlara, gazetecilere operasyon yapılıyordu. 12 yıllık üretilen yalan 2019’da çöktü. Tamamının yalan olduğu mahkeme ile doğrulandı. 3 bin kişi hakkınd atakip yapıldı, 588 kişi hapse atıldı, 7 kişi ifadesini vermeden öldü, 7 kişi kanser oldu, Genelkurmay Başkanı terörist diye hapse atıldı. Toplumun belleği unutmasın diye anlatıyorum bunları. 12 yıl sonra ‘Pardon’ diyoruz. 12 yılda bu ailelerin çektiklerinin hesabını kim verecek? Ali Tatar’ın, Erhan Göksel’in, Kuddisi Okkır’ın, Türkan Saylan’ın hakkını kim verecek? 82 milyon için hak, hukuk ve adalet istiyoruz. Mehmet Haberal dünyanın en önemli doktorlarından biri. Hapiste tutuldu. Tuncay Özkan 6 yıl hapiste tutuldu. Ben sık sık tekrar ederim, Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok. Genelkurmay Başkanı’nı terörden alıyorsan vatandaşı da alır. Bütün bu süreç yaşanırken arkasında siyasi güç vardı.

O davaların savcıların olmasından memnun musun yoksa hicap mı duyuyorsun? Ya da geriye dönüp ‘Bizi kandırdılar’ mı diyeceksin?”

Burada aydınlar, gazeteciler, askerler var. Bunların tek özelliği bayraklarına bağlı olmasıydı. Bu açıklamanın ardından savcı hakkımda fezleke düzenledi. Ne olacak o fezleke? Sayın Baykal, “Ben bu davanın avukatıyım” demişti. Avukat haklı çıktı.

Şimdi yargı reformundan söz ediyorlar. Bu bu ülkede adalet olmadığını gösteriyor. Sayın bakan, ‘Yargılamaların makul sürede tamamlanmasıdır amacımız’ diyor. 12 yıl sonra ‘Pardon’ dediniz, bir daha benzeri olmasın”

Ben bu davaların savcısıyım demişti. Şimdi sormak istiyorum o kişiye. O kişiye sormak istiyorum memnun musun hicap mı duyuyorsun? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yine biz kandırılmışız mı diyeceksin? Binlerce kişiyi, aileyi mahkum ettiler. Yazıktır, günahtır. Adalet burada mı?

Eren Erdem, Osman Kavala neden içeride? Sırrı Süreyya Önder siyasette önemli bir entelektüel. Bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel niye içeride? Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? ‘Cumhurbaşkanı adayı olacağım’ diyor. Olabilirsin diyorlar. Seçime giriyor ama hapishanede kalacaksın diyorlar. Vicdan sahibi, adaleti isteyen her kişiye sormak istiyorum. Bu kişi cumhurbaşkanı olabiliyorsa hapiste ne işi var. Adalet sadece bizim için değil herkes için, insan için, evren için adalet istiyoruz. Barış bildirisine imza atan akademisyenler fikrini beğenin beğenmeyin neden içeride? Cumhuriyet yazarları neden içeride?

Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce tweet atmış. ‘Sen misin başarılı olan? Gel bakalım mahkemeye.’ Hani adalet ? Akşener’e FETÖ soruşturması. Gizli kararı koyuyorlar dosyaya. Ne gizlisi kardeşim çağırın mahkemeye gelirim savunmamı veririm. Sonra kalkıp diyorlar ki adalet reformu yapacağız. Gelecek tasarıya bakacağız gerçekten bir reform mu var göreceğiz.

Trump, Erdoğan’a teşekkür ediyor. Papazı serbest bıraktı diye. Kalkıp diyemiyor ey Trump onu ben değil Türk adaleti bıraktı.

(Şule Çet) 20. kattan atanların parası pulu var. İmkanları gücü var. Şule Çet’in babasının nesi var? Gücü yok. Sıradan bir vatandaş. Hakkını arayamazsın diyorlar, baskı kuruyorlar. Bu ülkede iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var.

Askeri öğrenciler içeride komutanları dışarıda. Askerliği herkes bilir. Alttakinin üsttekine itiraz etmesi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu. Neyi istişare edecekler? Erdoğan’a itiraz mı edecekler? Hayır efendim. Bunlara 13 bin lira para verdiler. Bunlar da dediler ki 13 bin lira veriyorlar. Yükseltin bu parayı. Ne oldu 18 bin lira oldu. Neyin istişaresi bu? Aldığınız para fakir fukaranındır.

Arınç’a soruluyor. Edepsizler maaşımı tartışıyor diyor. Eğer vatandaşlar daha makamınıza oturmadan zam yapıyorsunuz diye sizi eleştiriyorsa sen vatandaşa edepsiz diyemezsin! O parayı sana vatandaş veriyor. Sen dönüp vatandaşa edepsiz diyemezsin. Diyen insan dönüp aynaya bakacak. Edep nedir, erkân nedir bilir misin sen?