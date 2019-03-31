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01.04.2019
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Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu İstanbul’da seçimi kazandı

Twitter'dan yeni bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazandı" dedi.

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Seçim sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“İlk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları mı dersiniz, medya kontrolü mü dersiniz, hepsini yaşadık. Ama halk demokrasiden yana tavrını koydu, demokrasiyi seçti. Tüm baskılara rağmen halk demokrasiyi seçti. Dünyanın tüm demokratları bu tavırdan ötürü rahatlamışlardır.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumdadır.

Binali Yıldırım’ın Başbakanlık yapmış biri olarak yangından mal kaçırır gibi kazandık açıklaması yapmasını yakıştıramadım.

Örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat kimse uyumayacak, sandıklar terk edilmeyecek. Göreceksiniz İstanbul’a da bahar gelecek.

Ankara’yı sayın Mansur Yavaş’la kazandık. Adana’yı, Antalya’yı, Mersin’i, Artvin’i, Kırşehir’i, Ardahan’ı, Bilecik’i kazandık.

Önümüzdeki günlerde yine ekonomi gündeme oturacak.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN YENİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Halkımız demokrasiden yana tavrını koydu… Ekrem İmamoğlu İstanbul’da seçimi kazandı. Bütün MYK üyelerimi İstanbul’a gönderdim. Kesin sonuçlar gelene kadar hiçbirimize uyku yok. İstanbul’a da bahar gelecek!” dedi.

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