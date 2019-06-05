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05.06.2019
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na oy vermeyenlere seslendi: Elinizi vicdanınıza koyun

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da partisinin bayramlaşma töreninde konuştu. Ekrem İmamoğlu’na oy vermeyen yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “23 Haziran’da sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun” dedi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun 23 Haziran’da yeniden seçilmesi durumunda dünyaya mesaj verileceğini vurgulayarak, “‘YSK’nın 7’li çetesine rağmen Türkiye’nin yurttaşları bütün baskılara rağmen sandığa gittiler ve demokrasiden yana tavır aldılar’ mesajını vereceğiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Benim sözüm sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren vatandaşlara değil. Demokrasi bizim gibi düşünmeyen farklı düşünen herkes için geçerlidir. Ben nasıl onların düşüncelerine saygı göstereceksem, onun da düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir rejimi savunuyorsam, o da benim için aynı şeyleri düşünmelidir. O nedenle 23’ünde sandığa gideceğiz. Demokrasi için, güzel bir Türkiye için, çok güzel şeylerin olması için birlikte sandığa gideceğiz. Benim sözüm özellikle geçen seçimlerde Ekrem Bey’e oy vermeyen vatandaşlarıma. Bakınız bir Ramazan ayını geçirdik. Manevi duygularımızın en yoğun olarak yaşandığı ay. Hepimiz o ayda haktan söz ederiz, hukuktan söz ederiz. Adaletten söz ederiz. ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ deriz. Madem böyle düşünüyoruz, madem bu anlayış Türkiye’nin bütün katmanlarında yerini alıyor o zaman haksızlığa uğrayan, mazbatası teslim edildikten sonra odada düzenlenen kumpaslarla bir haksızlık yapılıp Ekrem Bey’in mazbatası tekrar  elinden alınıyorsa artık bu milletin biz bu haksızlığa ‘dur’ demek istiyoruz. Ayın 23 sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyun.”

“HAKLI DAVAMIZIN ARKASINDA DURACAĞIZ”

“Gönül isterdi ki Türkiye dahil olmak üzere Ortadoğu coğrafyası bir barış havzasına dönsün. Bizim şehitlerimiz, kahraman ordumuzun mensupları… Eğer bu gün halen birileri çıkıp da kahraman ordumuzun mensuplarını bir hayvana benzetip; ‘eşek gibi arkalarında duracaklar’ diyorsa ve buna karşı sert, onurlu bir tavır sergilenmiyorsa herkesin oturup düşünmesi lazım. Türkiye yönetiliyor mu, yoksa bir uçta bir uca savruluyor mu? ‘Ne olacak?’ sorusunu hepimizin birlikte soruyoruz. Son sözümüz şu; Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü haklı olanlar her zaman güçlüdür. Çünkü, demokrasiden yana olan her zaman güçlüdür. Biz haklıyız, güçlüyüz. Haklı olduğumuz sürece haklı davamızın arkasında duracağız. Bu ülkeye insan haklarını getireceğiz. Bu ülkeye kadın erkek eşitliğini getireceğiz.”

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“DEMOKRASİNİN GELECEĞİ AÇISINDAN TARİHİ BİR GÖREV”

“Bir bayram günündeyiz. 23’ünde de bir bayram yaşayacağız. Ekrem İmamoğlu seçildiğinde dünyaya şu mesajı vereceğiz; Türkiye’de baskı var evet. ‘Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sandığa gittiler, demokrasiden yana tavır aldılar’ diyeceğiz. 23 Haziran’da demokrasinin gücünü büyün dünyaya gösteren yurttaşlar olarak gurur içinde bu ülkenin caddelerinde gezeceğiz. O yüzden her birimizin üzerine düşen görev sıradan bir oy kullanma değildir. Demokrasinin geleceği açısından önemli bir görevidir. Tarihi bir görevdir. Artık, Ekrem İmamoğlu, CHP’nin seçilmiş belediye başkanı değildir, İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun seçilmiş başkanıdır. 16 milyon İstanbullunun vicdanına sesleniyorum. Çaba göstermeleri için onların vicdanlarına sesleniyorum.”

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