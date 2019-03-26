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27.03.2019
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Kılıçdaroğlu: Kardeşçe yaşayacağız, kavga etmeyeceğiz

birgun.net birgun.net

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Eyüpsultan’da Emel Bilenoğlu, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu. İki oğlu, üçüncüsü ben Kılıçdaroğlu. Bir de dördüncüsü Kaftancıoğlu. İstanbul’da hep beraber mücadele ediyoruz” dedi.

İstanbul Eyüpsultan’da yurttaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınları vatandaşlarla beraber inşa edeceklerini belirterek, “Kardeşçe yaşayacağız. Kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyi kötülemeyeceğiz. Bizim yolumuzda adalet ve güzellik var. Biz güzellikleri, insan sevgimizi yüreğimizde taşıyoruz. İstedikleri iftirayı atsınlar. İstedikleri kötülükleri yapsınlar” diye konuştu.

CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu’nun herkesi kucaklayan bir belediye başkanı olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bütün amacı daha güzel bir Eyüpsultan. O en çok sizlere güveniyor. Sizlerin vereceği her oy, daha güzel, daha huzurlu Eyüpsultan’ın kapılarını sonuna kadar açacak. Ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin. Eyüpsultan’da Emel Bilenoğlu, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu. İki oğlu, üçüncüsü ben Kılıçdaroğlu. Bir de dördüncüsü Kaftancıoğlu. İstanbul’da hep beraber mücadele ediyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. Mutfaklarda yangın var, işsizlik sorunu var biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Mücadele, demokrasi mücadelesidir. Sandığa gideceğiz, oylarımızı vereceğiz.”

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Kılıçdaroğlu, “Eyüp Sultan’ın mekanında, mübarek bir mekandayız. O güzellikleri bütün dünyaya tanıtacağız. Onu yapacak olan kişi Emel Başkan. Onu size, sizi de Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu da, “İşsiz arkadaşlarımıza iş bulacağız. Madde bağımlılığına izin vermeyeceğiz. Ben de yaşa takılanlardanım. Onların da oyunu istiyoruz. Tüm dostların, tüm kadınların, tüm annelerin oyunu istiyoruz” dedi.

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