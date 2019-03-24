Kılıçdaroğlu Maltepe’de tapu dağıttı

Maltepe’de, 40 yıl sonra çözüme kavuşan imar planlarından sonra hak sahiplerine tapu dağıtılmaya başlandı. Tapu dağıtımı için yapılan törende bir konuşma yapan ve en mutlu günlerinden birini yaşadığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Nedeni, bir insanın, yıllardır tapusuz oturduğu yerde tapuya kavuşması. Maltepe bunu yaptıysa, sosyal demokrat yönetimlere teslim edilen bütün İstanbul yapar,” dedi.

Türkiye’de örnek bir kentsel dönüşümü hayata geçirmeye hazırlanan Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katıldığı bir törenle Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerindeki hak sahiplerine tapularını dağıttı.

Belediye tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Tapu Dağıtım 1. Etap Töreni”nde, hak sahiplerinden bir kısmı tapularına kavuştu.

Kentsel dönüşümde Türkiye’nin Maltepe’yi örnek alacağını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe’nin sokaklarını tek tek gezdik. O kapılardan içeri girdik, herkese dokunduk. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek dediniz. Rabbim nasip etti, sizin de katılımınızla Aile Sigortası Halkkart’ı vatandaşlarımıza dağıttık. İkinci talimatınız Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük’e tapu sözüydü. İşte şimdi tapularımızı dağıtıyoruz. Buradaki canlara sorduk, her aşamasında kendilerine danıştım. Tapu dağıtamaz, dediler. Şimdi bizler tapusu olmayan hemşerilerimize dağıtmaya başladık. Kentsel dönüşümü anlatalım dedik, rahatsız oldular. Rabbime şükürler olsun her sözümüzü yerine getirdik” dedi.

“EN MUTLU GÜNLERİMDEN BİRİ”

Kılıç’tan sonra kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyleyerek, “Nedeni, bir insanın, yıllardır tapusuz oturduğu yerde tapuya kavuşması. İnsanlar evler yaptılar, düğünler yaptılar, asker uğurladılar o evlerden. Komşuluk kurdular, acılarını, sevinçlerini paylaştılar. Birbirlerinin düğünlerine gittiler, cenazeleri oldu, taziyeye gittiler. Ayrı bir atmosfer, ayrı bir güzellik oluşturdular. Bazen farklı partilere oy verdiler, tartıştılar. Ama ortak dertleri vardı, tapuları. İBB adaylığım sırasında seçim vaatlerimden biriydi. Kartal bunu başardı, şimdi Maltepe gerçekleştirdi. Bu benim için son derece değerli. Değişik partilerden olabilirler. Hiçbir zaman neden diye suçlama getirmedik. Herkesin kimliğine, seçimine saygımız var” diye konuştu.

Tapu sorunu gibi sorunları çözmek için kararlılık ve irade olması gerektiğini vurgulayarak sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “İstanbul’un çoğu yerinde tapu sorunu çözülemiyor ama Maltepe’de, Kartal’da çözüldü. İstanbul’da 1 buçuk milyon vatandaşın tapu sorunu var. Oturdukları evin tapusu olmayan bir metropol düşünün. Çözülmesi lazım. 25 yıldır çözülmemişse, çözmeyenlerde irade sorunu vardır. Anakent belediyesi çözememişse sorun var. Ekrem İmamoğlu’na güveniyoruz, tapu sorununu çözecek. Kangren olan sorunları çözeceğiz. Söz verdik mi sözümüzün arkasında duruyoruz. Binlerce çocuk aç. Bu çocukların karınları tok yatağa girmeleri gerekmiyor mu? Annelerin çocuklarını karnı tok, huzurla yatırmaları gerekmiyor mu? Babaların çocuklarına harçlık vermeleri gerekmiyor mu? Neden 21. yüzyıl Türkiye’sinde kadınlar çöpten yiyecek topluyor? Neden ülkemizde 8 milyon işsiz var? Kararlıysanız her sorunu çözersiniz. Aklı kullanmak lazım. Oturduğu evin tapusu yok. Kaç yıldır, soruyoruz. Torunum oldu, diyor. Niye çözülmüyor? İktidarın görevi nedir? Vatandaşın sorununu çözmektir. Fikirtepe’de insanların başına ne geldi? Üsküdar’da insanları sürgüne gönderdiler ama biz ne yapıyoruz, yerinde dönüşüm yapıyoruz.”

TAPU MUTLULUĞU

Tapularını alan vatandaşların mutluluğu gözlerinde okunurken, törene tekerli sandalyeyle gelen ve 60 yıldır Gülensu’da yaşayan 90 yaşındaki Halil Öztürk, “Bugünleri göreceğimi düşünmüyordum. Çok şükür ki tapumuza kavuştuk, bugünleri gördük. Çok mutluyum. Allah’a şükürler olsun” dedi. Çorum’da Maltepe’ye göç ederek Gülensu’ya yerleşen 82 yaşındaki Adile Yıldız ve oğlu Erdoğan Yıldız da mutlu olduklarını ifade ederek duygularını şöyle özetledi: “Bu 40 yıllık bir mücadeleydi. Biz 30 yıldır mahallede oturuyoruz. Burada hiçbir güvencemiz yoktu. Maltepe Belediyesi, Başkanımız, mahalle dernekleri, muhtarlar ve sayesinde önemli bir mücadele verdik. Bu mücadele sonunda tapularımıza kavuştuk. Şimdi önümüzdeki dönem kimsenin mağdur olmadığı, herkesin kendi dairesinde ortak bir kültürle rahatça yaşayabildiği bir mahalle inşa etmek. Bunu hayal ediyoruz ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz.”

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