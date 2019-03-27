Kılıçdaroğlu: Neresinden bakılırsa yama tutmuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Esenyurt’ta halka hitap etti. İlçe belediye başkanından 3 istekte bulunan Kılıçdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, “İşsizlik, yoksulluk var. Neresinden bakılırsa yama tutmuyor” dedi.



“Bizim mücadelemiz hak mücadelesi” diyen Kılıçdaroğu, “İnsanların mutluluğu mücadelesi. Kimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ayırmayacağız. Onlar bizi ayrıştırmak bölmek istiyorlar. her türlü iftirayı atıyorlar. Bunlara inanmayın. İşsizlik, yoksulluk var. Neresinden bakılırsa yama tutmuyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kendilerine oy vermeyen herkesi terörist olarak suçlamaya başladılar. Sanki anadan doğma adam süzülmüş gelmiş hiçbir günahı kusuru yok. Bu kadar işsizlik var, onda da kusuru yok. 17 yıldır sen yönetiyorsun. Getirdin milleti soğan kuyruğuna soktun.”

İlçe belediye başkanından 3 şey beklediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Oylarınızla ayın birinde belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Asgari ücreti artırıyoruz. Bizim bütün belediyelerde 2 bin 200, AK Partili belediyelerde 2 bin 20 lira. İki… Hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. Kemal Deniz Bozkurt başkanlık koltuğuna oturduğunda hiçbir işçinin işine son vermeyecek” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Üç… Başkan olduktan sonra bütün beldeyi kucaklayacak. Şu mahalle oy verdi bu mahalle vermedi diye ayrım yapmayacak. Bütün Esenyurtluları kucaklayacak, söz mü? Sadece bir pozitif ayrımcılık yapmasını istiyorum. Bir mahallede fakirler fazlaysa oraya daha fazla hizmet götürecek. Sözümüzü aldık.”