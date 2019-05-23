Kılıçdaroğlu, Rabia Naz’ın babası ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Nisan 2018’de Giresun’un Görele ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Şaban Vatan ile makamında görüştü. Ziyarette, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar da bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Şaban Vatan’ın, kızının ölümü ve sonrasında savcılık soruşturmasına ilişkin Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiği, yaşadığı sorunların çözümü için destek istediği öğrenildi.