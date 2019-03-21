22.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Kılıçdaroğlu Sabah'a açtığı 1 TL'lik tazminat davasını kazandı

Kılıçdaroğlu Sabah’a açtığı 1 TL’lik tazminat davasını kazandı

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Sabah Gazetesi’nin MİT TIR’ları ile ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu dosyayı dönemin Zaman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ekrem Dumanlı’dan aldığı yönündeki haberi hakkında görülen dava sonuçlandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sabah Gazetesi’ne iftira mahiyetinde ve gerçek dışı haber yapıldığı gerekçesiyle açtığı 1 TL’lik tazminat davasını kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan yazılı yapılan açıklama şöyle:

“Sabah Gazetesi’nin MİT tırları olarak bilinen olayla ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu dosyayı dönemin Zaman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ekrem Dumanlı’dan aldığı yönündeki haberi hakkında görülen dava sonuçlandı. Kılıçdaroğlu’nun Sabah Gazetesi aleyhine, iftira mahiyetinde ve gerçek dışı haber yapıldığı gerekçesiyle, 1 TL’lik manevi tazminat talebinde bulunduğu davada, mahkeme CHP Liderini haklı bularak duruşmayı sonuçlandırdı ve Sabah Gazetesi’ni yalan haber yaptığı gerekçesiyle 1 TL’lik tazminata mahkum etti.

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Sabah Gazetesi’nin 18 Ağustos 2017 tarihli nüshasında ve kamuoyunda MİT tırları dosyası olarak bilinen görüntülerin, dönemin Zaman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ekrem Dumanlı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verildiğine yönelik bir haber yayınlanmıştı. Söz konusu yayın üzerine Avukatı Murat Ergün aracılığıyla Sabah Gazetesi’ne yönelik, haberin iftira mahiyetinde, haksız ve gerçek dışı olduğu gerekçesiyle 1 TL’lik manevi tazminat davası açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görülen duruşmada haklı bulundu ve Sabah Gazetesi’nin yalan haber yaptığı karara bağlanırken, gazete Kılıçdaroğlu’na 1 TL tazminat ödemeye mahkum edildi.”

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