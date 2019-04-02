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Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu, CHP Genel Merkezi önünde halkla buluştu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi’ne geldi. Burada Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu ortak açıklama yaptı.

Tezahüratlar eşliğinde parti genel merkezindeki seçim otobüsünün üzerine çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Mansur Yavaş’ı tebrik etmeye geldim. Sonra sayın Meral Akşener’i ziyaret edeceğim. Beni hiç yalnız bırakmayan her zaman istişareyi ve desteğini esirgemeyen bence bu başarıda en büyük payın sahibi olan sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizin yol arkadaşlığına talibim” dedi.

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İmamoğlu’nun arkasından mikrofona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.Kılıçdaroğlu da konuşmasında şunları söyledi; “Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bir yola çıktık ve bir mücadele verdik. Kavgasız, gerilimsiz bir mücadele verdik. Bizim mücadelemiz bir demokrasi mücadelesiydi. Belediye başkan adaylarımız birleştirici bir dille tüm kesimleri kucakladı. Ekrem İmamoğlu ‘Seçilirsem 16 milyon kişinin oyunu almış gibi yöneteceğim’ dedi. Ankara’da Mansur Yavaş ‘6 milyonun oyunu almış gibi’ yönetmeye söz verdi. Göreceksiniz her evde huzur olacak. Hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek. Verdiğimiz bütün sözleri tutacağız ve bu güveni tüm Türkiye’ye taşıyacağız.”

“Şundan emin olmanızı istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün sandıkların başında milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımız 24 saat görev başında. Başkanlarımızın kazanması için ellerinden geleni yaptılar. Bizim belediye başkanlarımız asla ve asla ayrımcılık yapmayacaklar. Bütün kenti kucaklayacaklar.”

Ankara’da CHP Genel Merkezi’ndeyiz.

Gepostet von Ekrem İMAMOĞLU am Dienstag, 2. April 2019


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