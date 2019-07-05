Kılıçdaroğlu’dan İmamoğlu’na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu, İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı.

Mangayı selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte binaya geçti.

Belediyenin şeref defterine “Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına dönüştürecek. İmamoğlu’na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz onunla” yazan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra başkanlık makamına geçti.

Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu’nu tebrik etti. İmamoğlu da “Mahcup olmayacaksınız” dedi.

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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na İSMEK kursiyerlerinin yaptığı bir tablo ile genç bir ressamın yaptığı, Kılıçdaroğlu ile İstanbul, Ankara İzmir ve Eskişehir belediye başkanlarının portresinin olduğu karakalem resim çalışmasını hediye etti.

İlkokul mezunu olduğunu belirten ressamın muazzam bir yeteneğe sahip olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Genç kardeşimiz bize ‘Kağıdım bu kadardı, yoksa herkesi çizecektim. Çizemediklerim affetsin’ dedi” diye konuştu. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’na bir vazo ve çiçek hediye etti. Görüşme basına kapalı olarak devam etti.