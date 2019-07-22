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22.07.2019
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Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ fezlekesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı “Cemal Kaşıkçı cinayetini biliyordun. Katilleri serbest bıraktın” ifadesi nedeniyle fezleke düzenlendi.

Milliyet‘ten Şevket Yaman‘ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın 2 Kasım 2018 tarihindeki şikayetinin ardından yaptığı incelemeleri tamamladı. Başsavcılık, 26 Nisan 2019 tarihinde Kılıçdaroğlu hakkında “fezleke” düzenledi.

Fezleke önce Adalet Bakanlığı’na ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderildi. Fezlekede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cemal Kaşıkçı cinayetini biliyordun. Katilleri serbest bıraktın” ifadesiyle “Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığı rencide ettiği”, “ispatı ancak somut, maddi ve inandırıcı delillerle mümkün olabilecek suç teşkil eden eylemlerden sorumlu olduğunu ileri sürdüğü” belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun “iftira” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediğini gösteren yeterli delilin mevcut olduğu ifade edilen fezlekede hakkında soruşturma yapılabilmesi için Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

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