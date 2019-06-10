Kılıçdaroğlu’na saldıran Osman Sarıgün’ün elini öpen AKP’liden İmamoğlu’na tehdit

Asker cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün elini öpenlerden AKP’li Önder Gökçekaya silahlı ve tehdit dolu bir paylaşıma imza attı.

Sözcü’nün haberine göre; Gökçekaya, 2 elinde 2 ayrı silahla verdiği pozu “Soylu Bakanım’ın emirlerini bekliyoruz… Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz… Terörist bize vız gelir tırıs gider…” ifadesiyle paylaştı. Gökçakaya, dün ise yine yumrukçu Sarıgün ile fotoğrafını paylaşıp, Ekrem İmamoğlu’na hitaben “Yollarım Osman dayıyı” diye yazdı.

YUMRUKÇUNUN EVİNE GİTMİŞTİ

AKP’li belediye başkan aday adayı Gökçekaya saldırganla poz vermişti.

Gökçekaya, Sarıgün için “Türkiye’nin kahramanı” ifadesini kullanmıştı.