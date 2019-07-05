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05.07.2019
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Kılıçdaroğlu’na saldıranlara tepki gösteren CHP’li Biçer’e soruşturma

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Fotoğraf: depophotos

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıya ilişkin olarak Twitter’da “Sivas’ta otel önünde bekleyenlerle Çubuk’ta ev önünde bekleyenler aynı kandan” diye yazan eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek iddiasıyla soruşturma açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesi için gittiği Ankara’nın Çubuk ilçesinde linç girişimine uğramıştı.

Yaşananlara tepki gösteren eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sivas’ta otel önünde bekleyenlerle Çubuk’ta ev önünde bekleyenler aynı kandan” ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre söz konusu paylaşım nedeniyle Biçer hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek iddiasıyla soruşturma açıldı.

25 Haziran’da ifade veren Biçer, saldırının Sivas katliamını çağrıştırdığını ifade ederek şunları söyledi:

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“Çubuk’ta ‘Orayı yakın’ diye bağırmaları bana bir vatandaş olarak Madımak Oteli yangınını hatırlattı. Büyük üzüntü duydum. Olay bütün ülkeyi ilgilendirir. Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan bir olaydır. Asıl üzerime atılan suçlamayı onlar yapmıştır. Ben suç işlemedim.”

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