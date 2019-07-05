Kılıçdaroğlu’na saldırı cezasız kaldı: 75 gün geçti iddianame yok

Ankara’nın Çubuk ilçesinde asker cenazesine katıldığı sırada linç girişimine maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının üzerinden 75 gün geçmesine karşın soruşturma henüz tamamlanamadı.

“İnek hırsızı” olduğu ortaya çıkan ve Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün de aralarında bulunduğu saldırganlar hakkında henüz bir iddianame hazırlanmadı.

Linç girişimi sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan ve saldırıya uğrayan isimler arasında olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Cumhurbaşkanı hakkında tweet atsalardı şimdi cezaevinde olurlardı” dedi.

SAVCILIĞIN SUÇ TANIMI HATALI

Murat Emir

Soruşturmanın olay gününden bu yana eksik yürütüldüğünü ve sürüncemede bırakıldığını ifade eden CHP’li Emir, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Gözaltındaki sanıkların tümü ilk anda salıverildi. Savcılığın suçu tanımlama biçimi hatalı. O gün orada önceden planlanan bir saldırı vardı” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta canını kastedildiğini ifade eden Emir, “Tüm dünyanın gözü önünde genel başkanımızı linç etmeye çalıştılar. Durum apaçık ortadayken savcılık ağır hareket etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AĞIRDAN ALIYORLAR

Gözaltına alınan saldırgan sayısının 12 olmasına karşın kendi tespitlerine göre 40 kişinin olaylara karıştığına dikkati çeken Emir, şunları söyledi:

“Henüz savcılık soruşturmayı tamamlamadı, iddianameyi hazırlamadı. Bilinçli bir ağırdan alma durumu ile karşı karşıyayız. Adaletin gerçekleşmesi bakımından savcılığın soruşturmasını hızlı bir biçimde bitirmesinde yarar var. Yapılması gereken tüm görüntülerin kriminal incelemeye alınması, tüm saldırganların kimliklerinin açığa çıkarılması ve sorgulanmasıdır.”