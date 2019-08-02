Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bir siyasetçi nasıl olur da kendi ülkesinin toprağına galoşla basar!

Rize Fındıklı’da yurttaşlarla buluşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir traktörün önünde çektirdiği galoşlu tarla fotoğrafını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, ‘Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz’ dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Belediye başkanımız kapıya 7 ilke asmış. 7 ilkeyi belediyeyi ziyaret eden kardeşlerimin okumasını rica ediyorum. O ilkelerden bir sapma olursa hemen uyarsınlar.

Yeni bir siyaset anlayışını ülkeye getirmek istiyoruz. Kucaklayıcı, ayrıştırmayan bir siyaset anlayışı ile hareket ediyoruz. Herkesin yaşam tarzına saygı duyan bir anlayış. CHP iktidara geldiğinde şunu şunu yapacak diye tehdit ediyorlar. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum hiçbir endişeniz olmasın.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU, OLACAK

Her şey çok güzel olacak dedik, oldu ve olacak.

Herkese hesap verecek siyasetçi, kibirden uzak olacak, halkını, doğasını sevecek siyasetçi. Sizler derelerinize sahip çıktınız. Tüm Türkiye’ye örnek oldunuz. Sorsalar Türkiye’de çevresine en çok sahip çıkan ilçe neresi diye Fındıklı denir.

Şeffaf bir yönetim olmalı. Halkın vergileri ile hizmet yapan, maaşını alan belediye başkanı halka hesap verirse o yönetim şeffaf olur. Bunu Saray için de söylüyorum hem halkın paraları ile iş yapacaksınız hem de hesap vermeyeceksiniz, halka teba gibi davranacaksınız. Bunun adı kibirdir.

Mesela şehir hastaneleri ne kadara mal oldu bilen var mı? Ben de bilmiyorum.

KİBRİN FOTOĞRAFINI GÖSTERMEK İSTİYORUM

Daha sonra Erdoğan’ın toprağa galoşla bastığı fotoğrafı gösteren Kılıçdaroğlu, “Toprak temizliktir. Bir siyasetçi nasıl olur da kendi ülkesinin toprağına galoşla basar. AKP’li kardeşlerime soruyorum, siz erdemden, toprağınızdan uzak durmayın. Ayakkabım toz olur, giydiğim pahalı elbise toz olur diye galoş giyenlere izin vermeyin!

Gündemimiz Suriye. Kim sardı bu belayı başımıza gideceklerdi namaz kılacaklardı Emevi camisinde. Onlar gidecekti, 3 buçuk milyon Suriyeli geldi. Bu yanlış politikaların ürünü.

Çay ve fındık Karadeniz’in stratejik ürünleri. Elbette çayda da taban fiyatı olmalı. Destek verilmeli.

Atatürk Parkı… Atatürk 82 milyonun ortak paydasıdır. Hiç kimse Atatürk’ün adını ne gönlümüzden, ne Türkiye’den ne de dünyadan asla kaldıramaz!”