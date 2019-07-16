Kılıçdaroğlu’ndan iktidara ‘FETÖ’ tepkisi: Tamince’ye neden dokunulmuyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

İktidara FETÖ eleştirilerinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Parası, dayısı olan dışarıya çıkıyor, gariban içeride kalıyor. Gariban içeride, parası/arkası olan dışarıda” ifadelerini kullandı. Eleştirilerine Fettah Tamince örneği ile devam eden Kılıçdaroğlu, “17-25 Aralık’ı milat almışlardı. Tamince, 17-25 Aralık’tan sonra Pensilvanya’ya giderek Gülen ile görüştü. Bu beyefendiye dokunan bile yok, neden?” diye sordu.

İktidara dış politika konusunda uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İhvan kardeşliğinden vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye’nin çıkarları her şeyin üzerinde” dedi.

Ekonominin durumunun parlak olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “İşsizlik rakamları tam bir facia. 15 tane paket çıkardılar, işsizliği önlüyoruz diye. İşsiz sayısı 8.5 milyonu aştı. Bunlar memleketi yönetemiyorlar” diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kimden gelirse gelsin her zaman, her yerde, her ortamda darbecilere ve darbe girişimlerine karşı çıkacağız. Bugüne kadar Türkiye’de eğer demokrasi toparlanamamışsa bunun nedeni darbelerdir. Türkiye’nin demokratik, güçlü bir anayasaya ihtiyacı var. Darbe dönemlerinde yapılan anayasalar topluma büyük acılar çektirmiştir.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için bir büyük aydınlanmaya ihtiyacımız var. FETÖ’nün siyasi ayağı nerede bunun bilinmesine ihtiyacımız var. 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ’nün siyasi ayağının aydınlanması lazım.

İki önemli aktör Meclis Araştırma Komisyonu’na gelmemiştir. Birisi MİT Müsteşarı’dır, diğeri dönemin Genelkurmay Başkanı’dır. Soru şu; neden bu iki önemli aktör TBMM Araştırma Komisyonu’na gönderilmemiştir? Neden engel olunmuştur?

“GARİBAN İÇERİDE, PARASI OLAN DIŞARIDA”

20 Temmuz’da sivil darbe gerçekleştirildi, OHAL ilan edildi. ‘Biz KHK’larla devleti yöneteceğiz.’ Onların ifadelerine göre at izi it izine karıştı. Binlerce masum insan hapishanelere tıkıldı. Darbe girişimi oldu, üzerinden bir süre geçti, baktık ki iktidar kanadının bazı kesimleri bir FETÖ borsasından söz etmeye başladılar. Parası, dayısı olan dışarıya çıkıyor, gariban içeride kalıyor. Gariban içeride, parası arkası olan dışarıda.

Garibanlar, askeri öğrencilerin, esnafın ne iş var darbe ile. Askerlikte talimata uymamak suçtur. Şimdi beni dinleyen AK Partili kardeşlerim ‘Çok insafsızlık yapıyorsun, bir örnek gösterebilir misiniz?’ diyecektir. Aynı örneği yeniden vereceğim. Fettah Tamince. Fettah Tamince MİT, MASAK raporu var. Tamince devletin protokolünde. Neden bu ayrıcalık sağlanıyor? Vicdan sahiplerine soruyorum. Şimdi STK’lar vardı FETÖ’ye ait. KHK ile bir kısmı kapatıldı. Tamince’nin bazen başkanı olduğu STK’lar vardı? Neden Tamince’ye hangi gerekçe ile soru sorulmuyor? Bu beyefendiye dokunan bile yok neden? Tamince ile ilgili onlarca ihbar var.

“HÂKİMLER VE SAVCILAR DOSYANIN KAPAĞINI AÇMIYOR”

17-25 Aralık’tan sonra bu beyefendinin ailesi para yatırıyor Bank Asya’ya. FETÖ borsasının bir numaralı adamı. Himmet organizasyonu yaptığını devlet yetkilileri de biliyor. 17-25’i milat almışlardı. Tamince, 17-25 Aralık’tan sonra Pensilvanya’ya giderek Gülen ile görüştü. 17-25 Aralık’tan sonra Zaman gazetesinin hisselerini aldı, tebrik edildi. Siz garibanları ile mücadele ediyorsunuz. FETÖ’cüleri baş kahramanı yaptınız. Biz bunları söylediğimizde rahatsız oluyorlar. Ben bunları söylemesem Türkiye’nin en temel noktalarından buluşalım diye nasıl söyleyeceğim? Tamince, Türkiye’ye büyük ihtimalle kara para getiriyor. Erdoğan’ın avukatları savunuyor. Bu söylediklerimin tamamı dosyada var. Hâkim ve savcılar dosyanın kapağını açamıyor.

Bir kadın öğretmen, başörtülü. FETÖ’cü diye gözaltına alınıyor. Alınabilir, soru sorulabilir. Ama yeni doğum yapmış. Çocuğu bir haftasını doldurmamış. Bu çocuğun anne sütüne ihtiyacı var. İtiraz ettim. Hemen ‘Sen FETÖ’cüsün’ diye bizi suçladılar. Biraz vicdan. Çocuğun anne sütü içmesine neden müsaade etmiyorsun? Haksızlığa direnmek lazım.

Eren Erdem aylardır hapiste. Osman Kavala, Musa Kart hapiste. FETÖ yüzünden. Bunların bütün hayatları FETÖ ile mücadele ile geçmiş. Bunların hapishanelerde ne işi var?

“SÖZCÜ, CUMHURİYET, BİRGÜN VE EVRENSEL’İ NEDEN DAVET ETMİYORSUN?”

Bunu AK Partili kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. Yazıktır, günahtır bu memlekete. Sayın Erdoğan, gazetecileri davet ediyor. Ama havuz medyasını çağırıyor. Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Evrensel, Fox TV… Hani milli birlikti? Neden davet etmiyorsun, işine gelmiyor. Hangi milli birlik. Bir kişi kendi vatandaşlarını ayırıyorsa gayrimillidir. Türkiye’nin temel sorunlarından biri dış politikadır.”

“AB’NİN YAPTIRIMINI KABUL ETMİYORUZ”

Doğu Akdeniz’de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB’nin bu topraklarda değeri yoktur.

“İHVAN KARDEŞLİĞİNDEN VAZGEÇİN”

Dış politika maceracı heveslerle yapılmaz. Dış politika ülkenin çıkarları üzerine inşa edilir, milli olmak zorundadır. Buradan yeni uyarılar yapmak istiyorum.

1- İhvan kardeşliğinden vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye’nin çıkarları her şeyin üzerinde.

2- Mısır’la barışacaksın. Bu kavganın faturası ağır. Mısır’ın demokratikleşmesi için elimizden gelin yapmalıyız elbette. Bir milletle kavga edilmez. Neden büyükelçimiz yok.

3- Suriye ile resmi görüşme yapılmalı. Neden dolaylı görüşüyorsunuz. Suriye’nin toprak bütünlüğü Türkiye için önemlidir.

4- Libya’ya silah göndermekten vazgeçin. Libya’dan ne istiyorsunuz? Aracı olmak varken, savaşı bitirmek varken düşmanlığı körüklüyorsunuz?

5- Orta Doğu’da barış ve işbirliği teşkilatı kurulmalı.

“15 TANE PAKET ÇIKARDILAR, İŞSİZ SAYISI 8,5 MİLYONU AŞTI”