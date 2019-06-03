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03.06.2019
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Kılıçdaroğlu’ndan kazanamayan adaylara seçim görevi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde kaybeden adaylarla bir araya gelerek 23 Haziran seçimi için görevlendirme yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen cumartesi günü 31 Mart seçimlerinde İstanbul’un ilçelerinden aday olan ve kazanamayan belediye başkanları ile bir araya geldi.

Kampanya sürecine ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun başkan adaylarına, “İlçelerinizde Binali Yılıdırım’ın oyunu geçtiğinizde sizleri ilçeleri kazanmış olarak sayacağım. Hepinizin çalıştığını biliyorum” dedi.

Cumhuriyet‘ten İlayda Kaya’nın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun başkan adaylarına saha çalışmaları hakkında neler yapıldığını sorduğu ve “Aday olduğunuz ilçelerde yaptığınız çalışmaları İl Başkanı vasıtasıyla yakından takip ediyorum. İlçelerinizde Binali Yıldırım’a karşı Ekrem İmamoğlu’na çıkan oyları artırdığınız zaman sizlerinde ilçeleri kazanmış olduğunuzu kabul edeceğim. Hepinizden ilk günkü gibi iki kat daha fazla çalışmanızı istiyorum. Elimizden alınan 31 Mart seçimlerinin başarısını bir kez daha sağlamanızı bekliyorum ve rövanşı alacağınızdan eminim” dediği öğrenildi. 

Kılıçdaroğlu’nun “kimlerin çalışıp çalışmadığı” hakkında İl Başkanından rapor aldığını söylediği belirtildi. 

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