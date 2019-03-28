Kılıçdaroğlu’ndan sahte Adana tweetine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana mitingiyle ilgili sosyal medyada dolaşımda olan bir tweete tepki gösterdi. Kendi hesabından paylaşılmış gibi gösterilen tweete “Ne yaparlarsa yapsınlar Adana’yı kazanacağız” diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından, Adana mitinginin iptal edildiğine ilişkin açıklamanın yer aldığı sahte bir tweeti paylaşarak tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Adana mitingimiz iptal olmuştur. Yaptırmız olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü açık ara öndedir. Bu yüzden Adana’da zaman kaybetmeyerek kazabilme ihtimalimizin olduğu yerlere ağırlık vereceğiz” ifadelerinin yer aldığı tweete “Ne yaparlarsa yapsınlar, Adana’yı kazanacağız. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacak!” sözleriyle cevap verdi.

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Ne yaparlarsa yapsınlar, Adana’yı kazanacağız. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacak! pic.twitter.com/nZmGoJO4UY — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 28, 2019



