Kılıçdaroğlu’ndan ‘Yeni Zelanda’ tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, “Acı ve bizi derinden yaralayan bir olay. Bunu yapanları lanetliyoruz. İnsan sevgisi ve inancı olan herkesin böyle bir olayı lanetlemesi lazım. Batılı dostlarımıza seslenmek isteriz. Müslümanlık ve inanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını, Yeni Zelanda örneği gösteriyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova’da muhtarlar, esnaf odalarının başkanları, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda; Yalova Belediye Başkanı ve ‘millet ittifakı’nın 31 Mart yerel seçimi için adayı CHP’li Vefa Salman, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile CHP’ye katılan, ANAP’ın kurucularından, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da yer aldı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı lanetleyerek, konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Her sabah güzel bir güne başlamak isteriz; güneş doğar, güzel haberlerle karşılaşmak isteriz. Bu kez farklı bir şey oldu. Yeni Zelanda’dan acı haberler geldi, Şu ana kadar ulaşan bilgilerden, cuma günü namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açıldığını, 49 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Acı bir olay, bizi derinden yaralayan bir olay. Bunu yapanları lanetliyoruz. İnsan sevgisi ve inancı olan herkesin böyle bir olayı lanetlemesi lazım. Batılı dostlarımıza seslenmek isteriz. Müslümanlık üzerinden, inanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını, Yeni Zelanda örneği gösteriyor. İnsanoğlunun inanç üzerinden siyaseti ağır bedeller ödemesine yol açmıştır. Yüzyıl Savaşları var. Sadece Hristiyan dünyası farklı mezhepler nedeniyle 100 yıl savaşmıştır. 100 yıl insanlar birbirlerini öldürdüler. Niye birbirimizi öldürüyoruz?”

‘KİN DUYGUSUYLA SİYASET YAPILMAZ’

Siyaset kurumunun, dini siyasete alet etmemeye özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “İnanç üzerinden, kimlik üzerinden siyasetin ağır bedellere yol açtığını hepimiz gördük. İkinci Dünya Harbi’nden Hitler’in dünyayı kana bulaması da kimlik üzerinden siyasetin neler doğurabileceğini gösterdi. Hala bundan ders almayan, dünya tarihini iyi okumayan siyasetçiler var. İnsanlar ibadetlerini yapıyorlar, yüreklerinde hoşgörü var. Neden o insanlar öldürülür, hangi gerekçeyle? Bir toplumun genlerine kin tohumları ekerseniz sonuç felaket olur. Yunus Emre, kin tutmamayı hepimize söylemiştir. Kin tutarak, insana bakılmaz. Kin tutarak, sorunlar çözülmez. Kin ve intikam duygusuyla siyaset yapılmaz” dedi.

Siyasetin, hizmet yarışı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, düşmanlaştırılarak, kin ve nefretle yapılmaması gerektiğini dile getirip, şunları söyledi:

“Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelmeli, 4 ülkenin kendi içindeki akrabaları bir başka ülke içinde zaten. İnanç birliktelikleri var. Neden bu 4 ülke bir araya gelmiyor da sorunun kaynağı haline geliyor Orta Doğu’da? Orta Doğu’da egemen güçlerin sahip olacakları gücü kırmak zorundayız. Bu düşmanlık neden? Egemen güçlerin kışkırtması. Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var, radikal dönüşüme ihtiyacı var, barış ve huzur eksenli siyasete ihtiyacı var. Barışı en çok savunan, savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal’dir. Yemen’e, Filistin’e de gitmiştir. Anadolu’da her cephede çarpışmıştır; ama savaşın ne kadar acımasız yüzünün olduğunu görmüş ve tanıklığını yapmıştır. O nedenle demiştir ‘Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir’ diye. Neden savaş? Neden İslam dünyasında kan akıyor? Neden İslam dünyasındaki üniversite sayısı Hindistan’daki üniversite sayısından daha az? Bunların sorgulanması lazım, yeniden düşünmemiz lazım. Yeni bir anlayışa, duruşa ihtiyacımız var. Ahlaklı, insanı esas alan; herkesin kimliğine, inancına saygı duyulan bir anlayışa ihtiyacımız var. Kimseyi ötekileştirmek gibi bir düşünce içine girmeye hakkımız yoktur. İnancımız da kültürümüz de böyle öngörüyor. Birilerinin dolduruşuna gelip, bir arkadaşımızı farklı görmek, toplumun dışına itmek, asla doğru değil.”