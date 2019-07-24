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24.07.2019
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Zamanında Kurultay’ kararı

CHP MYK toplantısında, önümüzdeki yıl şubat ayında yapılması planlanan kurultayın ertelenmesi önerileri gündeme geldi. Bazı MYK üyelerinin olası bir erken seçime hazırlıksız yakalanmamak ve yerel yönetimlerin çalışmalarının aksamaması için kurultayın ertelenmesi gerektiği görüşünü Kılıçdaroğlu kabul etmedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 yılının Şubat ayında yapılacak 37’nci Olağan Kurultay’ın ertelenmemesini istedi. Kurultay takvimi Ekim ayında başlayacak.

CHP’nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, 2020 yılının Şubat ayında yapılması gereken 37’nci Olağan Kurultay’ın ertelenmesine yönelik öneriler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na iletildi. AKP içerisinde partileşme sürecinde olan muhalif hareketin etkilerinin ve Cumhur İttifakı’nda yaşanması olası “çatlakların” erken seçim sonucunu doğurabileceğini ifade eden bazı Genel Başkan Yardımcıları Kurultay’ın ertelenmesi görüşünü dillendirdi.

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Edinilen bilgiye göre, bazı Genel Başkan Yardımcıları, Kurultay’ın 2019 yılının Mayıs ayında yapılmasını, bazıları ise 2021 yılının Şubat ayına ertelenmesini istedi. Bu görüşlere gerekçe olarak ise “olası bir erken seçimi hazırlıksız yakalanılmaması, yerel yönetimlerin çalışmalarının aksatılmaması” gösterildi. Kılıçdaroğlu’nun ise bu görüşlere katılmayarak Kurultay’ın zamanında yapılmasına yönelik hazırlıklara başlanması için talimat verdiği öğrenildi. Parti Programı’nın da revize edileceği Kurultay sürecinin Ekim ayında mahalle delegelerinin seçimiyle başlaması bekleniyor. Kurultay süreci yeni yıla kadar ilçe ve il kongreleriyle sürecek.

‘AKP BİLE BİZİ BEKLİYOR’

CHP MYK toplantısında yarın Afyon’da başlayacak Yerel Yönetimler Kampı’nın hazırlıkları da gözden geçirildi. Bazı MYK üyeleri, AKP’nin yerel yönetimlere ilişkin politikalarını belirlemek ve yeni dönemde çalışma şeklini belirlemek için CHP’nin Yerel Yönetimler Kampı’nı beklediğini dile getirdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt içi gezilerinin de CHP’nin Yerel Yönetimler Kampı’nda alınacak kararların açıklanmasından sonrasına bırakıldığı öne sürüldü.

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