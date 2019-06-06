Kılıçdaroğlu’nu hedef gösteren İlçe Milli Eğitim Müdürü, Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ’ın Kılıçdaroğlu aleyhinde ve halkı kin ve nefrete sevk eden sosyal medya paylaşımlarını Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Aydoğan, “Bir devlet memurunun bir siyasi parti genel başkanına ‘terörist’ ithamında bulunması, terör destekçiliği ile suçlaması devlet memurluğu kanununa aykırı değil midir?” diye sordu.

Mehmet Dağ hakkında işlem yapılıp yapılmadığını soran Aydoğan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Tarafsızlık ve devlete bağlılık” başlıklı 7’inci maddesinin çiğnendiğine dikkati çekti.

TEHLİKELİ OLAYLAR YAŞANABİLİR

“Geleceğimizi emanet ettiğimiz kurumlarda görevli memurların toplumu ayrıştırıcı, kin ve nefrete teşvik edici ve incitici bir dil kullanmasının önüne geçmeyi hedefliyor musunuz? Bu konuda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?” diye soran Aydoğan, şunları kaydetti:

“Burada üzerinde durulması gereken iki konu var biri siyasilerin kullandıkları dil diğeri de hukukun ve yasaların layığı ile uygulanması. Maalesef ülkemizde iktidarın kutuplaştırıcı dili her alana sirayet etmiş durumda ve yine iktidar eli ile çiğnenen hukuk ve yasa tanımazlık bizi bugün bu sonuçları yaşamaya kadar getirdi. Bunun önüne geçilmezse toplumda ciddi travmalar yaratacak daha tehlikeli olaylar yaşanabilir.