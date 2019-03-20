20.03.2019
Anasayfa SİYASET Kimse açıkta kalmayacak

Kimse açıkta kalmayacak

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CHP’nin Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, Yunuseli’de halka seslendi.

“Herkesin başkanı olmak üzere yola çıktıklarını” belirten Aydın, “Bugün yarım kaldığımız işi bitirmek üzere bıraktığımız yerden başlıyoruz. Milletvekili seçildik ve Bursa’nın sorunlarını Ankara’da haykırdık. Osmangazi’de yaşayan insanlarımızın sorunlarını çözeceğiz. Osmangazi’de yaşayan insanımız en iyisini hak ediyor.

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Osmangazi’de kimse açıkta kalmayacak. Herkes ürettiğini satacak” dedi. Köylünün de kentlinin de esnafın da, haksızlığa uğrayan herkesin de başkanı olacağını kaydeden Aydın, “Adil, teknolojik, huzurlu yaşanabilir bir Osmangazi ortaya çıkaracağız. Deneyimli Büyükşehir Belediye başkan adayımız Mustafa Bozbey ile Osmangazi’yi de Nilüfer gibi yapacağız. Bunu Osmangazililer ile beraber başaracağız” diye konuştu.

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