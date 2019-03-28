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29.03.2019
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Kimya devi Bayer’e 80 milyon dolar ‘kanser’ cezası

birgun.net birgun.net

Alman kimya devi Bayer, tarım ilacı yüzünden kansere yakalandığını iddia eden hastaların açtığı ikinci davayı kaybetti. Şirketin 5 milyon dolar tazminat ve 75 milyon dolar da para cezası ödemesine karar verildi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Federal Mahkemesi jürisi, ABD vatandaşı davacı Edwin Hardeman’ın, Bayer AG’in geçen yıl satın aldığı Monsanto’ya karşı açtığı davayı karara bağladı.

Jüri, 70 yaşındaki Hardeman’ın “lenf kanserine yakalanmasından”, ilaçların kanser riskini uyarmaması nedeniyle şirketi sorumlu tuttu.

Mahkeme, “Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın, davacı Hardeman’da kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olması” nedeniyle Bayer’in, Hardeman’a 5 milyon dolar tazminat ve 75 milyon dolar da para cezası ödemesini kararlaştırdı.

BAYER İTİRAZ EDECEK

Bayer AG’den yapılan açıklamada da jüri kararının hayal kırıklığı oluşturduğu belirtilerek, karara itiraz edileceği bildirildi.

Davacı Edwin Hardeman’ın yabani otla mücadele etmek için söz konusu ilacı 25 yıl boyunca bahçesinde kullandığı iddia ediliyor.

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Söz konusu dava, ABD’de Roundup ilacına karşı açılan 11 bin 200 davadan karara bağlanan ikincisini oluşturuyor.

Yine Kaliforniya eyaletinde mahkeme, tarım ilaçları üreten Monsanto şirketinin yabani otları yok etmek için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesi nedeniyle kan kanserine yakalanması sonucu şirkete dava açan 46 yaşındaki Dewayne Johnson’a 289 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti. Bayer, kansere yol açtığı iddialarını kabul etmeyerek karara itiraz etmişti. Temyiz aşamasında olan tazminat kararı, daha sonra 78 milyon dolara indirilmişti.

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Bayer AG, geçen yıl, ABD’li tarım şirketi Monsanto’yu 63 milyar dolara satın almasıyla gündeme gelmişti. Monsanto’nun yüksek fiyat üzerinden alınmasından dolayı yatırımcıların şirket üzerindeki baskısı artıyordu. Bayer’in hisseleri bu ay yüzde 14’den fazla değer kaybetti.

Bayer AG, geçen yılın sonunda, yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkartacağını ve hayvan sağlığı bölümünü satacağını duyurmuştu.

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