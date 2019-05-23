‘Kimyasal saldırı mizanseni peşindeler’

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamaya göre, Beşşar Esad yönetiminin Suriye’nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiği iddia edildi.

AA‘nın geçtiği habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yazılı açıklamasında, “Maalesef ki 19 Mayıs 2019’da Suriye’nin kuzey batısında bir klor gazlı saldırı dahil, Esed rejimin kimyasal silah kullanımına yeniden başlayabileceğine ilişkin işaretler görmeye devam ediyoruz. Bu olayla ilgili bilgi toplamaya devam ediyoruz ancak Esed rejimi kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefiklerinin hızlı ve uygun bir yanıt vereceğine dair uyarımızı tekrar ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Ortagus, söz konusu saldırının Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki çatışmalardan kaçan ve İdlib’e sığınan mültecileri hedef aldığını kaydetti.

RUSYA: KİMYASAL SALDIRI MİZANSENİ HAZIRLANIYOR

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin ise Heyet Tahrir eş-Şam’ın sahte kimyasal saldırı haberlerinin yapılması amacıyla ‘kimyasal kanat’ adını alan yeni bir yapı kurduğunu belirtti. Sputnik‘te yer alan habere göre, Kupçişin, örgüt liderlerinin, gerilimi tırmandırmak için Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı yönünde sahte haberler kullanma niyetinin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini dile getirdi. Kupçişin, “Kimyasal kanadın merkez ofisi İdlib’de bulunuyor. Burada, operasyon planlaması ve mizansen çekimlerin koordinasyonu yapılacak” diye ekledi. Militanların, Carcanaz köyü ve Serakab şehrinde ‘kimyasal saldırı’ mizansenini gerçekleştirmeyi planladığını söyleyen Kupçişin, bu amaçla bu iki yere sığınmacıların getirildiğini kaydetti. Kupçişin, “Benzer çalışmalar Halep bölgesinin batısında da yürütülüyor” diye ekledi.

BM: İdlib’de 105 sivil öldü

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakaları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, İdlib ve civarında devam eden çatışmalarda meydana gelen sivil kayıpların endişe verici olduğunu belirtti.

Hurtado, Nisan ayı sonundan beri bölgedeki şiddettin aralarında pek çok çocuk ve kadının da bulunduğu 105 sivilin hayatına mal olduğuna dikkat çekti. BM Yüksek Komiserliği, bölgedeki kayıplardan rejim güçleri ve müttefiklerini sorumlu tuttu. Sözcü Hurtado, can kayıplarının yanı sıra en az 200 bin kişinin de bölgeden kaçmak zorunda kaldığını vurguladı.