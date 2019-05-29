Kiracısını tecavüz etmekle tehdit eden erkek, serbest bırakıldı

Kuzey Kıbrıs’ın Gazimağusa İlçesi’nde, kiracısını ölüm ve tecavüz etmekle tehdit eden

32 yaşındaki Mesut T. gözaltına alındı. Mesut T. isimli erkeğin 10 bin TL kefalet ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Olay 15 Mayıs’ta Bahriyeli Sokak’ta bulunan Big Mama adlı restoranda meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite öğrencisi olan Mesut T., kiracısı olan E.B’yi elektrik borcu nedeniyle tehdit etti. Tahtacı, E.B.’den elektrik borçlarını ödemediği için dükkanı boşaltmasını istedi.

‘SENİ DE, DÜKKANI DA YAKARIM’

Polis tutanaklarına giren ifadeye göre Tahtacı, E.B.’yi, “Sen bu dükkandan çıkmazsan, seni de, dükkanı da yakarım. Sana tecavüz ederim” diye tehdit etti.

E.B. de, Gazimağusa polisine giderek dükkan sahibinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mesut T., Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.