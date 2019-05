PELŞİN KAVAK

Haziran ayının en aydınlık sabahlarından biriydi. Bildiğimiz kiraz mevsimi.

İlkbaharın tatlı esintilerini hala geride bırakamadığı fakat güneşin de teni ısıtan o müthiş sıcaklığına karşı koyamadığı ilk günleriydi yazın. Günler bir daha hiç kısalmayacakmışçasına uzamaya devam ediyor, yol kenarları yedi kat yerin altından örgütlenip* gün yüzüne çıkan mütevazı papatyalarla dolup taşıyordu.

Güzel başlayan günlerin akşamları kötü bitmez sanıyordum o zamanlar. Bitermiş. O gün onun yeşil gözlerini evin onca karanlığına inat parıldayarak kayan iki yıldızmışçasına gördüğümde anladım. Onlar kayarken gözlerimin önünde, tek dileğim sıçrayıp uyanmak ve tüm bunların ılık bir haziran akşamında koltukta üstümü örtmeden uyuyakaldığım için görmüş olduğum bir kâbus olmasıydı. Öyle olmadı.

Sabah 08.19’a kurmuş olduğum alarm çaldıktan yirmi dakika sonra uyanmış ve önceki gün ayıla bayıla aldığım yeşilli pembeli elbisemi üstüme geçirmeye çalışırken bir yandan da bitmek üzere olan diş macununu sıkıyor “Bu sabah da azcık çık da bugün yenisini kesin alacağız” diyerek bol mentollü şeyi ikna etmeye çalışıyordum. “Hafta sonu Dersim’e gidelim mi?” diye sesleniyordu yattığı yerden. Sesinde seyahat planları yaptığımız zamanlardaki o heyecanlı kıpırtı vardı, bir de duruşmasının iptal olduğunu öğrenmesinin verdiği rahatlık. Kafamın içinde binlerce yaz planı, mavisi bol yerler ve kısıtlı zamanlara dahi sıkıştırabildiğimiz mutlu zamanlar vardı ucu yırtık ince anne çoraplarımı ayağıma geçirirken. “Olur” dedim, “Bir sürü fotoğraf çekiliriz.” Sessiz sessiz güldüğünü duydum. Birkaç dakika sonra bir ev için fazla dik olan o merdivenleri üçer beşer indim. “Kayarak inmedin bugün, farklı geçecek günümüz” diye espri yaptı. Ya da ben öyle sandım. İşe yine gecikmiştim. O ise her zamanki gibi tüm sakinliği ile elinde diş fırçası yukardan seslendi. ”Dur da hazırlanıp geleyim, sarılmadan çıkma.”

Sabah ritüelimizdi bu, işe geciktiğim günler dışında muhakkak sarılırdık çıkmadan. Evden ilk çıkan o ise dolaptan çıkardığım buz gibi çilekli meyve suyunu dosyalarla dolup taşan çantasına sıkıştırırdım. İlk çıkan ben isem eğer ki bu çoğu zaman apar topar bir çıkış olurdu, yalnızca sarılmaya vakit bulurdum. O gün bulamadım. Bir insana geç kalmışlığı asla yaşamadığım için işe geç kalmışlık o sabah benim için çok önemliydi.

Tam kapıyı kapayacakken durdum seslendiğini duyup.

Az zaman sonra hayatın bizim planlarımızı umursamadığını kitaplardan değil kendi yaşamımdan öğreneceğimi bilmeden “Akşam iki defa sarılırız” diye seslenip evden çıktım.

Gün hızlı başlamış, hızlı devam ediyordu. Öğrencileri görür görmez sabahki uyku mahmurluğumu atardım üstümden, çoğu kez enerji ile dolar taşar, onu arar ya da ona kendini normal diye nitelendiren insanların saçma bulacağı videolar atardım. Atabilirdim en saçma hallerimi çünkü bir eşten fazlasıydı çoğu kez benim için. Etraftaki çoğu evli çiftin aksine akşamları -yalnızca- çekirdek çitleyip dizi izlemez, “Şunun eşi çiçek almış sen neden almadın” diye tuhaf sebepli tartışmalara girmezdik. Bir akşam bahçemize salıncak yapıyorsak, ertesi akşam evde pamuklu şeker yapmayı dener, bir sonraki akşam bisikletler ile yarış yapardık. Bu yarışta ikimizin de ilk üçe gireceğini garanti ederek rahatlamamız da ekstra güzelliğiydi herhalde bunun. Gerçi bizim derecelere girmeye, mutlaka yenmeye ya da kendini hak savunucusu sananların bile başa geçmek için girdiği hırs dolu oyunlara ilgimiz yoktu pek. Çevresindekilerin aksine bilhassa onun yoktu.

Akşama doğru aradı. Sesi uykudan uyanmış gibiydi, genelde bu sakinlikte konuşurdu. Bir süredir kendini hasta hissettiğini söylüyordu. Son bir aydır randevular alıyorduk iki gün sonrasına, beş gün sonrasına, on üç gün sonrasına… Hiçbirine gitmemişti. O gün için de randevu almıştık. Nasıl geçtiğini sordum. Gitmediğini, gerek olmadığını söyledi. Bir şeyi yapmak istemediği zamanlarda onu yapmak dünyanın en saçma olayıymış gibi hissettirir ve sonuçta da yapmazdı. Telefondaki o sakin ses iki buçuk dakika içerisinde çok sertleşmiş ve telefon bir anda yüzüme kapatılmıştı. Sonrası, kızgınlığın kırgınlıkla birleştiği tehlikeli noktada kendimize bile itiraf edemediğimiz o “Nasılsa bir şekilde yüz yüze konuşup çözeriz” rahatlığı ile yazılan ve hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamayan kırıcı sözler. Zamanın unutturma gibi bir meziyeti olduğunu hiç düşünmedim ama sakinleştirici özelliğinden emin olduğum için eve birkaç saat sonra gitmeye karar vermiştim o tatsız konuşmadan sonra. Bu sırada bahçedeki masamıza vazo ve çiçek bakmış olacaktım. Öyle de yaptım.

Eve vardığımda ışıkların kapalı olduğunu görünce erkenden uyumuş olduğunu düşünüp üzüldüm. O evde ise çiçeklerin sulanmamış olması mümkün değildi çünkü. Yok, hayır. Bu defa ne güller ne ebruli ortancalar ne akşamsefaları ne de mis kokulu hanımelleri sulanmıştı. Çantamın her zamanki karmaşıklığına rağmen kısa sürede anahtarları çıkarıp kapıyı açtım. Ev karanlık ve hiç olmadığı kadar sessizdi. Merdiven boşluğunda bulunan uzun cam kısımdan içeriye sokak lambalarının sarı ışığı vuruyor ve içeriyi tuhaf bir loşluğa bürüyordu. Dış kapının sağında duran büyük düğmeye basıp antrenin ışığını yaktım. Zeze bahçeye açılan kapının dibindeki masanın üzerinde, ona ev diye öğretilmiş kafesinin içinde duruyordu. Beni gördüğü halde artık ses çıkarmanın anlamsız olduğunu biliyormuşçasına suskunluğunu sürdürdü. Salon boştu. Yerde birkaç koltuk kırlenti, masada boş limonata şişesi, birkaç kirli bardak, evi yuva yapmaya yetecek samimi bir dağınıklık vardı yalnızca. “Yukarı çıkıp ben de uyurum” diye geçirdim içimden merdivenleri çıkarken. Birkaç basamak çıktıktan sonra durdum. Dünya artık dönmemeye karar vermişti o an ya da ben akıl tutulması yaşıyordum. Başka türlü açıklanacak bir şey değildi bu. O, karşımdaydı. Orada. Havada. Başımın bittiği yerde ayakları başlıyordu. Aşağı sarkan turuncu çarşafa baktıkça hayatımdaki renkler kayboluyor, sonsuz siyah bir boşluğa dönüşüyordu her şey. Evin korkutan karanlığında onun bana bakan gözleri tek parlak şeydi ama aydınlatmıyordu. Dokundum. Evin tüm duvarları yumuşak ama onun daha iki gün önce aldığımız mavi pantolonuna geçirmiş olduğu bacakları taş gibiydi. Oturdum merdivenlere. Kalktım sonra. Bunu kaç defa yaptım, ona kaç defa baktım, ne söyledim, ne düşündüm… Sonrası hayal meyal… Ne hatırlayabildim o dakikaları ne unutabildim. 28 senedir her şeye zırıl zırıl ağlayabilen ben altı ay boyunca tek damla gözyaşı dökemedim, bağıramadım, uyuyamadım.

Anlayamadım da. Yıllarca türlü mücadelenin içinden geçip bugünlere gelen; ölümler, haksızlıklar, boşanmalar, ağlayan anneler, çocuklar gören; insanların evinden ayrılmak zorunda kaldığına şahit olan, kimsenin yan karakter olmaya bile cesaret edemediği yüzlerce hikâyenin içinde başkahraman olabilmeyi başaran, gerçek sevginin ölümle değil sevgiyle bağdaştığını bilen ve bunu her fırsatta dile getiren, yaşam gibi mavi görünen bir insanın gidişini.

Rengârenk yaşantımın birkaç dakika içinde siyah beyaz a dönüşmesini her defasında hayretle andım. Günler sonra; daha birkaç ay önce hevesle dizdiğimiz çarşafları, tabakları, daha izlemeye fırsat bile bulamadığımız düğün videolarını, dolaptaki çilekli linkleri toplarken anladım ölümün kalanlar için daha zor olduğunu. Bahçe kapısını bir daha hiç açamayacağımı bilerek kapatırken çöp kutusunun yanında duran poşetlerin birinden yere düşmüş mentollü şeye göz ucu ile bakıp, günün birinde bitmiş bir diş macununun bile insanın yüreğine çığ düşürebileceğini hissettim araca binerken.

Kiraz ağaçlarına çiçek açtıran o çarşaf kadar turuncu güneş soğuyan benliğimi artık ısıtamıyor, günler hiç uzamayacakmışçasına kısalıyordu.

Av.Muhterem Süren’e özlemle..

*Ezginin Günlüğü’nün ‘Papatya’ şarkısından