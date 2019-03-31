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01.04.2019
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Kırıkkale’de iş yerinde yangın: 1 ölü

Kırıkkale'de bir iş yerinde meydana gelen yangında, 1 köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

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Fotoğraf: AA

Kırıkkale’de sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın’da 1 köpek yaşamını yitirdi.

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Sanayi Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde Hüseyin Baraklı’ya ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekipler, iş yerine girerek dumandan etkilenen Baraklı’ya ait köpeği dışarı çıkardı. 

Baraklı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı köpek kurtarılamadı.

Vali Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.

1 köpeğin yaşamını yitirdiği, iş yerinde hasara neden olan ve bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KaynakAA
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